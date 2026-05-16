Trener Barselone Ćavi Paskval mogao bi da napusti klub iz Katalonije mnogo brže nego što se očekivalo

Izvor: MN Press

Barselona nije uspjela da izbori ni plej-of Evroligae, zbog čega je budućnost Ćavi Paskvala na klupi kluba iz Katalonije postala neizvjesna.

Iako Barselona javno demantuje glasine o promjeni trenera, španski mediji već crtaju scenario za narednu sezonu. Prema tim navodima, na mjesto Paskvala mogao bi da stigne Ibon Navaro, koji je napravio sjajan posao sa Unikahaom, dok bi aktuelni trener Barse mogao da zamijeni Aleksandar Sekulića u Dubaiu.

Barselona je na početku sezone smijenila Đoan Penjarojau i angažovala bivšeg trenera kluba. Paskval se tako poslije devet godina vratio u tim sa kojim je 2010. godine osvojio titulu šampiona Evrolige.

Očekivanja navijača bila su velika, ali su rezultati ostali skromni. Čak i u domaćem prvenstvu djeluje da su male šanse da neko osim Real Madrida osvoji titulu u eventualnom „El klasiku“.

Vidi opis Paskval na korak od ABA lige? Barselona već spremila zamjenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA/Alejandro Garcia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Sport klub Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Međutim, Barselona maksimalno osporava bilo kakve tvrdnje o odlasku trenera, pa je prije nekoliko dana poručila: „Ne vidimo budućnost bez Ćavi Paskvala“.

Ipak, glasine ne prestaju, a španski mediji navode da je Paskval u lošem odnosu sa čelnicima kluba zbog nedostatka važnih igrača. Kao najveći problemi ističu se povrede Nikolas Laprovitolae i Vil Klajburna, dok je španski stručnjak navodno očekivao dolazak centra koji bi pojačao tim, ali je umjesto toga dobio samo obećanja.

Barselona je već krenula sa formiranjem tima za narednu sezonu, pa bi u klub iz Katalonije trebalo da stignu Mozes Rajt iz Žalgirisa, Džoš Nibo iz Olimpija Milanoa i Olivije Nkamua iz Varezea.

Pominju se i pregovori sa Majk Džejmsom iz Monakoa, pošto su razgovori sa Silvan Fransiskoom propali.

Dok Barselona radi na pojačanjima na parketu, izgleda da se spremaju i promjene kraj aut-linije. Ukoliko Paskval preuzme Dubai, koji ima velike ambicije, na klupu Barse mogao bi da stigne Ibon Navaro.

Izlazna klauzula Navara iz Unikahae iznosi 300.000 eura, dok bi Barselona dobila isti iznos ukoliko Paskval odluči da ode na Bliski istok.

Za sada je jedino sigurno ono što ističu španski mediji – da do kraja ACB ligae neće biti konačnih odgovora o budućnosti trenera pomenutih klubova.