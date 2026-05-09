Mladi reprezentativac Crne Gore ključni junak povratka Lansa u Ligu šampiona

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Francuski RC Lens vratio se u Ligu šampiona nakon sezone 2023/2024, a plasman u evropsku elitu ovog puta ima i crnogorski potpis — Andrije Bulatovića.

Tim sa stadiona „Feliks Bolear“ savladao je Nant (1:0) u 33. kolu Lige 1 i time osigurao povratak u najjače evropsko klupsko takmičenje. Iako je Lens i dalje u trci za titulu i ima šansu da sezonu završi na vrhu, plasman u Ligu šampiona već je obezbijeđen.

Pour la quatrième fois de son histoire, le Racing participera à la plus belle des compétitions européennes lors de la campagne 2026/27. Un grand bravo Messieurs !#FiersDEtreLensoispic.twitter.com/nCkc9azITq — Racing Club de Lens (@RCLens)May 8, 2026

Presudni trenutak desio se u 79. minutu kada je mladi crnogorski fudbaler Andrija Bulatović upisao asistenciju za 16-godišnjeg Soareša i praktično potvrdio evropski povratak francuskog kluba.

Bulatović je ove sezone u Ligi 1 odigrao 17 utakmica i upisao tri asistencije, a upravo posljednja pokazala se kao najvažnija u dosadašnjoj karijeri — ona koja je Lens odvela među evropsku elitu.

Entre joie d'une qualification européenne et festivités des#120Ansdu club, le Racing conclut une nouvelle soirée sous le signe de l'émotion.#FiersDEtreLensois#RCLFCNpic.twitter.com/KGmKqh5nv0 — Racing Club de Lens (@RCLens)May 8, 2026

Njegov doprinos nije prošao nezapaženo ni kod navijača. Na proslavi plasmana u Ligu šampiona, povodom 120. rođendana kluba, Bulatović je izašao na teren ogrnut crnogorskom zastavom uz pjesmu „Ej Crna Goro“, što je ispraćeno ovacijama sa tribina.