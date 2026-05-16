Prema pisanju grčkih medija Partizan je riješio jedan dio problema - Armoni Bruks dolazi u Humsku

Izvor: MN Press

U danu kada KK Partizan ostaje bez jednog od najvažnijih igrača, pošto je Nik Kalates dogovorio prelazak u PAOK, isti medij javlja da je Valjak doveo pojačanje. Prema pisanju „Sport24“, Armani Bruks i crno-bijeli postigli su dogovor, pa je Amerikanac iz Olimpija Milano spreman da dođe u Beograd.

Prema pisanju grčkih medija, Bruks u Partizan stiže uz dvogodišnji ugovor, pošto su pregovori sa jednim od najboljih igrača u timu Armanija uspješno završeni. Ugovor sa Olimpijom Milano Bruksu ističe na kraju tekuće sezone, a s obzirom na to da je izrazio želju da ostane u Evropi, Partizan se nametnuo kao dobra opcija.

Armani Bruks imao je sjajnu sezonu u dresu Olimpija Milano, pošto je prosječno bilježio 13,1 poen, uz 41,6 odsto šuta za tri poena, kao i 3,5 skokova po meču. Posebno se istakao u pobjedama protiv Anadolu Efes kada je ubacio 31 poen, zatim protiv Panatinaikos sa 26 poena, kao i u tijesnom porazu od Fenerbahče kada je postigao 22 poena.

Važno je istaći i da je igrao na svih 38 utakmica Evroliga, što uliva dodatno povjerenje KK Partizan kada je riječ o fizičkoj spremi i problemima sa povredama koji su tokom sezone mučili crno-bijele.

Bruks je u Milano stigao 2024. godine, a prethodno je nastupao u NBA ligi i razvojnim timovima najjačeg košarkaškog takmičenja na svijetu. Ima 27 godina, visok je 191 centimetar, a već duže vrijeme spekuliše se o njegovom dolasku u Humsku. Prema ranijim navodima, Bruks bi u Partizanu trebalo da zarađuje oko dva miliona eura po sezoni.