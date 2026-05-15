Košarkaš Partizana osuđen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda u tuči ispred noćnog kluba u Beogradu.

Izvor: MN Press

Plejmejker Partizana Karlik Džouns (28) priznao je krivicu i izrečena mu je uslovna zatvorska kazna u trajanju od osam mjeseci jer je u Beogradu prošlegodine jednom muškarcu nanio teške telesne povrede u tuči. U pitanju je slučaj od kraja prošle sezone, kada je u glavnom grad ispred jednog noćnog kluba udario flašom u glavu jednog muškarca.

Tužilaštvo je sa košarkašem zaključilo sporazum o priznanju krivičnog djela i proglašen je krivim uz izrečenu uslovnu kaznu zatvora sa rokom provjeravanja u trajanju od dvije godine. Njegovi saigrači Sterling Braun i Isak Bong koji su takođe učestvovali u tuči uplatiće po 300.000 dinara na račun oštećenog.

Saopštenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva

Karlik Džouns priznao da je u Beogradu razbio muškarcu flašu o glavu! Osuđen uslovno na 8 mjeseci zatvora!

"Dana 07.05.2026. godine tužilaštvo je zaključilo sporazum o priznanju krivičnog djela sa okrivljenim S.A.J. zbog izvršenja krivičnog djela Teška tjelesna povreda iz čl. 121 st. 1 KZ. Sporazum je prihvaćen presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 15.05.2026. godine, kojom je okrivljeni oglašen krivim izrečena mu je uslovna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci sa rokom provjeravanja od dvije (2) godine.

Zbog izvršenja krivičnog djela Učestvovanje u tuči iz čl. 123 st. 1 KZ, u istom događaju, prema okrivljenima S.B., I.B. i N.J. primijenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja.

Naime, tužilaštvo je formiralo predmet u vezi događaja od dana 05.05.2025. godine oko 04.30 časova u Beogradu, u ul. Crnotravska ispred ugostiteljskog objekta je došlo do tuče više lica, u kojoj su učestvovala tri košarkaša KK Partizan i druga lica, kojom prilikom je teške tjelesne povrede zadobio J.K.

Postupajući po Zahtjevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je dostavila izvještaj sa izjavama učesnika događaja i očevidaca, medicinskom dokumentacijom i video zapisom, nakon čega je tužilaštvo sprovelo dokazni postupak u kome su saslušani okrivljeni, ispitan oštećeni i šest svedoka, te je naloženo sudsko medicinsko vještačenje na okolnosti težine i načina nastanka povreda kod oštećeog, kao i dopunsko medicinsko vještačenje.

Analizirajući prijedloge branioca okrivljenih nakon utvrđenog činjeničnog stanja u dokaznom postupku javni tužilac je pristupio pregovaranju, te je zaključen je sporazum o priznanju krivičnog djela sa okrivljenim S.A.J. zbog izvršenja krivičnog dela Teška tjelesna povreda iz čl. 121 st. 1 KZ.

Poslije konsultacije sa oštećenim koji se saglasio sa primjenom oportuniteta prema okrivljenima S.B. i I.B, doneta je Naredba o odlaganju krivičnog gonjenja kojom je određeno da okrivljeni uplate novčani iznos od po 300.000,00 dinara na račun oštećenog, a okrivljeni N.J. uplati iznos od 100.000,00 dinara“, navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu