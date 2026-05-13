Olimpik Lion bi mogao da ostane bez mjesta u Ligi šampiona naredne sezone iako su na terenu došli jako blizu toga da kvalifikuju.

Lion se na kolo do kraja prvenstva Francuske nalazi na četvrtom mjestu na tabeli i to im garantuje mjesto u Ligi šampiona. Ali da li će ga dobiti? Čak i u sučaju da nakon poslednjeg kola uspiju da zadrže mjesto u LŠ, mogli bi da ostanu bez njega.

Sa ogromnim finansijskijm problemima se susreće Lion u poslednje vrijeme, pa su između ostalog i zbog toga morali da smanjuju budžet. Otišli su igrači poput Nemanje Matića, poslužio se klub pozajmicama kao u slučaju dovođenja Endrika iz Real Madrida.

Ipak nije to bilo dovoljno da Lion, nekada serijski uzastopni šampion Francuske, dobije dozvolu da nastupi naredne godine u UEFA takmičenjima. Zbog velikih problema sa finansijama ušao je u razne dogovore sa UEFA Lion ljetos, ali izgleda da taj dogovor nije ispoštovan

Moglo je da bude i gore

Čak i ako ostane bez Lige šampiona Lion bi trebalo da bude zadovoljan. Kažnjeni su početkom sezone sa 20.000.000 eura, ali nisu izbačeni u drugu ligu kao što je prvobitno planirano. Nakon žalbe Olimpika iz Liona ta odluka je poništena, ali pošto vlasnici nisu uložili 60.000.000 eura u klub u međuvremenu sada je klub na korak od novih sankcija.

Ne samo da Lion neće igrati Ligu šampiona naredne sezone, već će vrlo vjerovatno biti isključeni iz svih evropskih takmičenja.To će biti samo dodatni udar za klub koji je u drugoj polovini 2025. godine bio u minusu 186.000.000 eura.

Klub koji je nekada i u Ligi šampiona stizao daleko, koji je u vrijeme Žuninja Pernanbukana ređao titule i izbaciva Real Madrid u nekoliko sezona iz Lige šampiona sada je na ivici.

