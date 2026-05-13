Na NBA kombajnu dogodila se zanimljiva scena, koja je snimljena i brzo je postala viralna na društvenim mrežama

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Screenshot/Instagram/@houseofhighlights

Američki košarkaš Kajlan Bosvel, koji je u minuloj sezoni nosio dres Ilionisa, kluba iz svog rodnog grada, imao je zanimljivu situaciju na snimanju pred NBA draf. Nakon što ga je novinarka upitala da li audio tehničar liči na Nikolu Jokića, najprije se nasmijao, pa tek onda dao odgovor.

"Pogledaj iza. Da li ti se čini da liči na Nikolu Jokića", upitala je novinarka budućeg NBA igrača. Bosvel se potom malo pomakao, pa se dobro zagledao u audio tehničara, kad je shvatio. Nije mogao ništa drugo da kaže do: "Da, liči. Smiješno je", rekao je i počeo da se smije.

I audio tehničar je bio dobre volje, pa se pridružio razgovoru, a onda su se košarkaš Ilionisa i on pozdravili u znak zanimljivog razgovora. Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a komentari su bili raznoliki, a navijači su se uglavnom usaglašavali da trostruki MVP i kamerman veoma liče.

Nije rijetkost da Nikola Jokić ima dvojnike, mada su oni uglavnom vezani da igru na terenu. Među prvima su reprezentativca Turske Alperena Šenguna prozvali "Bejbi Jokić", potom je i mladi centar iz Kine Jang Kansen, već na NBA draftu dobio nadimak "Kineski Jokić". Na kraju, bilo je i snimaka sa dječijih takmičenja u Srbiji, koji su brzo postali virali, a sve zbog toga jer je postojalo nekoliko djece koji su asocirali na najboljeg NBA igrača.

Ipak, nismo imali slučaj da Nikolu Jokića i fizički uporedimo sa nekim, pa se to dogodilo.