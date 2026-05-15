Grčki košarkaš Janis Papapetru sarađivao je sa Erginom Atamanom tokom dvije sezone u Panatinaikosu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nekadašnji košarkaš Partizana i Panatinaikosa Janis Papapetru šokirao je izjavom o turskom treneru Erginu Atamanu. Temperamentni stručnjak je ovih dana na velikom udaru javnosti nakon eliminacije iz plej-ofa Evrolige, a nisu problem samo loši rezultati, već odnos prema igračima.

Panatinaikos je potrošio milione na skup košarkaških zvijezda, ali su na kraju ostali bez Fajnal-fora. Da bude još bolnije, poslije pet utakmica ih je eliminisala Valensija koja ima praktično nema nijedno veliko ime u svom sastavu.

Ataman je navukao gnjev navijača i ljubitelja košarke kada je "bacio pod voz" Ti Džej-Šortsa, a nije štedio ni ostale košarkaše. Nema sumnje da će biti velikih rezova u Atini, a trenutno je najlogičniji korak da turski trener dobije otkaz.

Papapetru je imao priliku da sarađuje sa njim tokom dvije sezone i nema lijepa sjećanja.

"Ljudi, nikada nije bio blizak ni sa kim. To je način na koji upravlja situacijom i kako želi da vodi tim", rekao je nekadašnji as Partizana za grčku "Gazetu" i dodao:

"Bez obzira na to da li je neko njegov omiljeni igrač ili neko koga uopšte ne koristi, ako ga sretneš van terena, na ulici ili trotoaru, njegova politika je da te čak ni ne pozdravi, jer ste saradnici. On nema lične odnose", rekao je Papapetru.

Čime ja Ataman naljutio sve?

Na poluvremenu majstorice sa Valensijom, Ataman je za loš rezultat okrivio plejmejkera Ti Džej Šortsa kome je tokom cijele sezone davao promjenljivu ulogu.

"Koristićemo Toliopulosa više u napadu. Kada je Šorts bio na parketu napadali smo četiri na pet igrača sa njim", rekao je Ataman i tako pred svima napao igrača koji je bio dvocifren u prve tri utakmice serije i imao ogromne zasluge za prva dva trijumfa. U petom meču je igrao skoro šest minuta.