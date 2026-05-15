Izraelski mediji pridaju veliki značaj tužbi bivšeg agenta protiv Vasilija Micića

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Trofejni srpski plejmejker Vasilije Micić (32) moraće na sud zbog tužbe koju je protiv njega podneo bivši agent Nikolaos Spanos, objavio je izraelski portal "One". Grčki agent zahteva da mu Micić isplati odštetu u visini od 400 do 600 hiljada dolara, jer smatra da nije dobio propisano obeštećenje prošlog leta pri potpisu srpskog košarkaša za Hapoel.

"Iza kulisa u Hapoelu odvija se pravna drama. Agent Nikolaos Spanos tvrdi da je zvezda ekipe prekršila ugovor o zastupanju pre potpisivanja ugovora sa Hapoelom", tvrdi taj izvor i otkriva detalje.

Navodno je Spanos podneo tužbu protiv Micića pred Košarkaškim arbitražnim tribunalom (BAT) u okviru svetske "Kuće košarke" (FIBA). Srpski košarkaš je već dostavio arbitraži i svoju odbranu.

Prema istom izvoru, problem je nastao posle Micićevog prošlogodišnjeg odlaska iz NBA lige prilikom njegovog povratka u Evroligu. U tom periodu Micić se rastao sa dugogodišnjim agentom Miodragom Ražnatovićem i potpisao ugovor sa Grkom, a navodno je dva dana posle posle toga obavestio Spanosa da raskida saradnju sa njim.

"Uostalom, ogroman Micićev ugovor sa Hapoelom dogovorio je Igor Krespo (koji između ostalih zastupa Nikolu Milotića). Krespo radi u agenciji zajedno sa Matanom Simon-Tovom i Dogom Nojstatom, koji zastupa velika imena evropske košarke, poput Denija Avdije, Tea Maledona i Zakarija Risašea.

Upravo je Krespo dobio propisani novac koji sleduje agentu kao deo Micićevog potpisa za Hapoel, što je uobičajena procedura u tim transkacija. Spanos smatra da je na tom mestu oštećen.

"Grk tvrdi da mu pripada značajna kompenzacija i njegov stav je da samim potpisom sa Micićem on ima pravo da mu bude isplaćen novac, bez obzira na datum raskida njihove saradnje, niti na ime agenta koji je na papiru postigao dogovor o Micićevom potpisu za Hapoel. On zahteva svotu između 400 i 600 hiljada dolara i trebalo bi naglasiti da on nije stranac u hodnicima Hapoela, jer zastupa značajne igrače ekipe, poput Antonija Blejknija, Danijela Oturua i Kolina Malkolma", objašnjeno je.

U međuvremenu, Micić koristi kraj sezone da se dokaže u Hapoelu i da izbori ostanak i sledeće sezone, koji prema pisanju Izrealaca nije tako izvestan.