Dubai i Budućnost Voli rivali su u polufinalu ABA lige, a domaćinstvo prve utakmice ima klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Predsjedništvo regionalnog takmičenja jednoglasno je odlučilo da Dubai mora organizatovati meč na neutralnom terenu u Evropi, međutim evroligaš je riješen da bude domaćin u svojoj Koka Kola areni.

Na društvenim mrežama pozvali su navijače da kupe ulaznicu za meč koji je planiran za 20. maj.

“20. maj, prva utakmica ponovo kod kuće. Budite dio našeg povratka”, napisali su iz Dubaija.

Ekipa se inače vratila u Ujedinjene Arapske Emirate, a menadžer kluba Dejan Kamenjašvić je za BHbasket komentarisao odluku ABA lige.

„Ne. Mi smo u Dubaiju. Nemaju nikakvu legalnu osnovu. Premijer Crne Gore je u posjeti UAE“, rekao je Kamenjašević za BHbasket.

Ostaje da se vidi na koji način će rukovodstvo lige riješiti novonastalu situaciju i da li će doći do promjene odluke ili dodatnih pregovora sa klubovima i partnerima uključenim u organizaciju završnice plej-ofa.