Jedan francuski tim definitivno u Evroligi naredne sezone. Šta je sa ostalima?

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Asvel definitivno ostaje u Evroligi! To je potvrdio Toni Parker koji je nedavno prijetio istupanjem iz elitnog košarkaškog takmičenja. Očigledno je da pregovori i planovi NBA Evropa ne idu očekivanom brzinom, pa je i dalje neizvjesno kako će izgledati košarkaška mapa u narednim sezonama. Što se tiče Evrolige, za sada je poznato da na snazi ostaje format sa 20 klubova, ali još uvijek nije potvrđeno ko će biti učesnici.

"Nema sumnje da NBA Evropa dolazi, bilo zajedno sa Evroligom ili bez nje. Oduvijek sam govorio da želimo da ostavimo otvorene opcije i da budemo most između NBA Evrope i Evrolige. Danas je Evroliga i dalje najbolja liga u Evropi i želimo da ostanemo na najvišem nivou. Nastavljamo da gradimo. Nastavljamo da gledamo unaprijed. Ova sezona je bila prelazna godina. Ako sledeće sezone budemo ponovo u Evroligi, to neće biti da se borimo za dno tabele", rekao je Toni Parker za "Ekip".

Predsjednik kluba Gaetan Miler kaže da su uprkos nesuglasicama sa Evroligom ove sezone, ipak uspjeli da pronađu najbolje rešenje za obje strane.

"Imali smo nesuglasice sa Evroligom ove sezone, to je tačno. Ali smo lojalni. Želimo da gradimo zajedno sa Evroligom. Ako sada samo tako pređemo u NBA, ne možemo ništa da izgradimo. Jedini način da imamo jaku ligu jeste jedna velika liga. Danas evropska košarka ili ostaje nejasna i nepregledna, ili pravimo zaokret ka jedinstvu i zbližavanju. To je naš najveći izazov", rekao je i poentirao:

"Da li želimo da uđemo u NBA Evropu? Da. Da li želimo da napustimo Evroligu? Ne. Želimo da učinimo sve što možemo da približimo te dvije strane i verujemo da moramo da igramo veliku ulogu u tome", zaključio je Miler.

Nepoznat status ostalih francuskih klubova

Evroligi neće biti lako da donese odluku o učesnicima u sezoni 2026/27. Asvel je za sada jedini siguran učesnik od francuskih klubova. Prema trenutnoj situaciji, Monako je najbliži ispadanju iz elite zbog problema sa finansijama, a postoji šansa da Burg koji je osvojio Evrokup takođe ne uzme učešće. Tu je i Pariz koji i dalje nastupa pod licencom osvajača Evrokupa i čini se da je i njegovo mjesto garantovano.