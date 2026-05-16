San Antonio je u šestom meču razbio Minesotu na gostovanju i zakazao finale Zapada sa Oklahomom

San Antonio je razbio Minesotu u šestoj utakmici plej-ofa NBA lige i to na gostovanju — 139:109. To znači da će se boriti sa Oklahomom u finalu Zapada. Pobjednik tog meča ide u veliko finale i borbu za titulu. Mogu li Viktor Vembanjama i saigrači da sruše aktuelnog šampiona? Uspijevali su da ih pobijede u ligaškom dijelu sezone.

Viktor Vembanjama je ovog puta pregazio sunarodnika Rudija Gobera, ubacio je 19 poena, uz šest skokova, tri blokade i dvije asistencije. I sve to za samo 27 minuta na parketu, pošto je meč bio riješen prije posljednje četvrtine.

Sa druge strane, Gober je bio igrač manje za „vukove“ u ovom meču, pošto za 22 minuta nije ubacio nijedan poen (0/4), a ni defanzivno nije mogao ništa neverovatnom Vembiju.

Ipak, kada se pogleda lista strijelaca, najbolji kod pobjednika bio je Stefon Kasl sa 32 poena (6/9 za dva, 5/7 za tri, 5/6 sa penala), uz 11 skokova i šest asistencija, a pratio ga je Dieron Foks (21, 9 as, 4 sk).

U poraženom timu istakli su se Entoni Edvards (24) i Terens Šenon (21), dok je Džulijus Rendl, kao jedan od ključnih igrača Minesote, ubacio samo tri poena (1/6 za dva, 0/2 za tri).