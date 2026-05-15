Partizan je "ozbiljno zagrizao" za Armonija Bruksa i navodno mu je ponudio dva miliona eura po sezoni. Sjajnu godinu je krunisao MVP priznanjem u Italiji.

Armoni Bruks proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) u Italiji. Sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4, američki bek je dobio individualno priznanje. Uz to je ubacio 77 trojki u ligi po čemu je na vrhu. Upravo je on prvi pik Partizana za narednu sezonu.

"Srpski klub je pojačao kontakte sa njim i želi da ga ubijedi da napusti Milano i da dođe u Beograd. Vide ga kao savršenog partnera Karliku Džounsu i nude mu dvogodišnji ugovor sa preko dva miliona eura po sezoni. Očekuje se odgovor Armanija koji mora da odluči da li je spreman da mu ponudi mnogo veću platu i da ga zadrži", navodi "Backdoor podkast".

Bruks je u Evroligi bilježio prosječno 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Najbolje partije u sezoni pružio je protiv Efesa (31 poen, 7/12 za tri), kao i u oba meča protiv Panatinaikosa (kod kuće 26, 8/14 za tri), pa je u gostima ubacio 24 poen (5/9 za tri).

"Ugledam se na Kevina Pantera"

Doesn't happen very often, Armoni Brooks. The player the league's MVP trophy is named after that comes to the gym to break the news personally

U intervjuu koji je Bruks dao poslije dobijanja MVP priznanja je priznao da se ugleda na bivšeg kapitena Partizana Kevina Pantera jer igraju na istoj poziciji i slične su građe.

"Šut nije talenat koji mi je Bog dao, već nešto na čemu sam radio i razvijao godinama, još od koledža. Trudim se uvijek da širim svoj repertoar. Pomno pratim Pantera, jer smo slične visine i igramo na istoj poziciji. Naše vještine su slične. Pažljivo sam izučavao njegovu igru tokom ove dvije sezone u Milanu", rekao je Bruks.

Bruks je završio koledž u Hjustonu, nije draftovan, pa je kroz filijalu Roketsa uspio da se probije do NBA tima. Igrao je i za Toronto, Bruklin i njihove filijale, pa je onda odlučio da ode "preko okeana" i da se oproba u Evropi.

"Mislim da imam još dosta prostora da učim u napadu, posebno kada je u pitanju čitanje situacija malo brže. Dobro igram bez lopte, mogu da koristim igru u 'pik en rolu' više. Moram da popravim i defanzivu, da pazim na utrčavanja, da čuvam igrače bolje u situacijama jedan na jedan i da im ne dozvolim da me prođu. Lijepo je što sam MVP, ali se moj život nije promijenio. Moja supruga i troje male djece su mi najvažniji, sa njima provodim najviše vremena van terena. Što se terena tiče, trudim se da igra dođe do mene, da ne forsiram ništa", zaključio je Bruks.