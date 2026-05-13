Francuski klub Asvel se oglasio i potvrdio da će ostati u Evroligi i da neće da ide u NBA Evropu.

Izvor: MN Press

Asvel ostaje u Evroligi. Bilo je dosta spekulacija i priča oko toga da će da izađu iz takmičenja i da pređu u NBA Evropu, ali su se predomislili. Poslali su hitno saopštenje u kom su potvrdili da će ostati u elitnom takmičenju.

"Potvrđujemo privrženost Evroligi i želimo da ojačamo naše evropske ambicije. Pod vođstvom predsjednika Tonija Parkera i Gaetana Milera saopštavamo da smo uradili dvije ključne stvari za razvoj kluba. Ostajemo u Evroligi i najavljujemo dolazak novih strateških dioničara i želimo da se etabliramo među najveće evropske klubove", stoji u saopštenju.

Šta ovo sad znači? Pa, Monako bi mogao da bude izbačen iz Evrolige. Burg je u finalu Evrokupa pobijedio Bešiktaš i na taj način je obezbijedio mjesto u Evroligi. Međutim, ima finansijske poteškoće i nema sve uslove da igra sa najjačima. Ako uspije da riješi to i potvrdi učešće u Evroligi to će značiti da Monako ispada iz takmičenja.