Janis Adetokumbo tražio je trejd iz Milvokija i želja će mu se ostvariti, ali su se sada pojavili novi detalji o tome kako se ponašao tokom sezone u klubu

Janis Adetokumbo je bijesan i hoće da napusti Milvoki i to se zna. Ali, ono što se nije znalo jeste njegovo ponašanje tokom sezone. Doduše, ne samo njegovo, već i drugih saigrača. Detalje o tome ispričao je centar Majls Tarner. Tema u jednom podkastu je bila kažnjavanje igrača.

"Zavisi od trenera. Dok Rivers nikoga nije kažnjavao. Momci su stalno kasnili, dolazili su da gledaju snimke kada god žele, propuštali su timske sastanke. Bila je to jedna od najluđih stvari koju sam doživio. Bukvalno je ovako izgledalo - ako avion treba da krene u 14 časova, nismo poletjeli do 16.30. Ozbiljan sam. Bilo je ludo, ljudi su kasnili satima. Došlo je do toga da sam znao da nećemo krenuti na vrijeme, pa sam i ja dolazio sat vremena kasnije u odnosu na predviđeno polijetanje", rekao je Tarner.

Zatim je dobio pitanje o tome ko je najviše kasnio i odgovor koji (ni)je iznenadio.

"Janis Adetokumbo. On se pojavljuje kada god želi. To dolazi sa teritorijom. Kada sam vidio šta se dešava rekao sam mu: 'Hej, čoveče, imaš veću moć. Neće da te kazne, tako da radi to što radiš.' Osim u Dalasu, tad sam tražio da se ubrzamo", zaključio je Tarner.

Rivers dobio otkaz, Janis tražio trejd

Myles Turner said former Bucks head coach Doc Rivers never fined players, even if they showed up very late to team meetings or flights.



“One of the craziest things I’ve ever experienced,” Turner said.



Očigledno je i po izjavama da Dok Rivers nije držao svlačionicu, pa je zato i dobio otkaz. Na njegovo mjesto angažovan je Tejlor Dženkins, ali je pitanje sa kakvim timom će igrati u narednoj sezoni.

Adetokumbo je tražio trejd, želi da ide i poslije velikih nesuglasica unutar kluba jasno je da će mu se želja ispuniti. Samo je pitanje gdje bi mogao da ode i šta Baksi mogu da izvuku iz tog trejda.