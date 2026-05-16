Čini se da je odlazak Nika Kalatesa iz KK Partizan sve izvjesniji.

Izvor: MN Press

Iskusni plejmejker iz Grčke Nik Kalates (37) prema navodima „Sport24“ dogovorio je saradnju sa PAOK i trebalo bi da postane dio crno-bijelog kluba iz Atine. Kako se navodi, jedan od najvažnijih igrača KK Partizan naredne dvije godine provešće u timu Andrea Trinkijeri i zarađivaće 1.800.000 eura, nakon što su riješene sve prepreke za dogovor.

Možda poenterski nije najefikasniji igrač Partizana, ali ono što radi na terenu — Nik Kalates je jedan od najvažnijih igrača u Humskoj, nema dileme. Ipak, iskustvo, originalnost i borbenost trebalo bi da napuste Partizan, pa će naredne sezone igrati u Atini. Kako javljaju grčki mediji, dogovor je postignut, a dvogodišnji ugovor uskoro bi trebalo da bude parafiran.

Na taj način Nik Kalates vraća se u Grčku poslije šest godina, pošto je 2020. igrao za Panatinaikos. Nik je karijeru započeo u zelenom dresu 2009. godine, a potom je od 2012. nosio dres Lokomotiv Kuban, nakon čega je zaigrao za Memphis Grizzlies u NBA, gdje je nastupao od 2013. do 2015. godine. Povratak u Evropu ozvaničio je dolaskom u Barselona, a potom je igrao i za Fenerbahče, Monako i sada KK Partizan.

Tokom karijere bio je šampion Evroliga 2011. godine pod vođstvom Željko Obradović, potom i šampion Evrokupa 2013, kada je proglašen i za najboljeg igrača tog takmičenja. Ipak, ono što je donosio Partizanu tokom aktuelne sezone teško se može opisati samo statistikom. Uprkos tome, bilježio je 8,1 poen, 3,7 skokova, 6,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte za nešto više od 21 minuta na terenu u regionalnom takmičenju.