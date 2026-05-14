ABA liga je odlučila - Dubai će košarkaše Budućnost Volija, u polufinalu regionalnog takmičenja, ugostiti na neutralnom terenu.

To je odluka nakon današnje sjednice Predsjedništva ABA lige, koja je održana putem aplikacije Zoom.

"U duhu odgovornosti prema takmičenju, klubovima i svim učesnicima ABA lige, jednoglasno je odlučeno da košarkaški klub Dubai svoje domaće utakmice u završnici sezone igra na neutralnom terenu. Takođe, donesena je odluka da se utakmice polufinala i eventualne utakmice finala, s obzirom na mali broj preostalih susreta do završetka sezone, organizuju i odigraju na neutralnom terenu", zaključak je sa sjednice Predsjedništva ABA lige.

Prvi meč polufinala, u kojem je Dubai domaćin, trebalo bi da bude odigran 20. maja.

"Predsjedništvo ABA lige izražava puno razumijevanje i iskreno žaljenje zbog okolnosti korzo koje prolazi košarkaški klub Dubai, jedan od izuzetno važnih partnera i članova regionalne košarkaške porodice. Svjesni složenosti situacije i izazova globalnog karaktera, članovi Predsjedništva izrazili su punu podršku klubu, te vjeru da će se postojeće okolnosti uskoro stabilizovati. Uz želju da se aktuelni problemi što prije prevladaju, Predsjedništvo ABA lige iskreno se nada da će košarkaški klub Dubai već od sljedeće sezone svoje utakmice ponovo igrati pred svojim navijačima na domaćem terenu", zaključeno je na sjednici.

Dubai je od početka rata na Bliskom istoku utakmice ABA lige i Evrolige igrao na neutralnom terenu u Sarajevu. Nakon što su eliminisali Spartak u četvrtfinalu regionalnog takmičenja, iz Dubaija su izrazili želju da utakmice u završnici igraju na domaćem terenu, u "Koka-Kola areni".

Ipak, iz Budućnosti su odmah taj predlog odbili. Održana je sjednica Upravnog odbora crnogorskog kluba, a uslijedili su i razogovori sa igračima i stručnim štabom, pa je odbijen eventualni odlazak u Emirate, o čemu je crnogorski klub u dopisu juče obavijestio sportskog direktora lige, Miliju Vojinovića.

"Nakon razgovora sa igračima i članovima stručnog štaba, klub je došao do zaključka da, u slučaju da se utakmica polufinala ABA lige protiv ekipe BC Dubai bude igrala u UAE, ne bi bio u mogućnosti da sastavi tim u punom kapacitetu, jer određeni broj igrača i članova stručnog štaba ne želi da putuje u područje u kojem je, nažalost, svakodnevno moguće dešavanje okolnosti koje bi mogle ugroziti normalno funkcionisanje tima tokom putovanja, boravka i samog odigravanja utakmice. Odluka je donijeta iz više razloga koji se prvenstveno odnose na bezbjednosne rizike, ali i na mogućnost eventualnog neodigravanja utakmice, što bi dodatno dovelo u pitanje organizaciju završnice i najvažnijeg dijela ABA lige", piše, između ostalog, u dopisu Budućnosti