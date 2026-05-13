Izvor: KK Budućnost Voli

Odluka donijeta nakon razgovora sa igračima i članovima stručnog štaba. Poslat dopis Miliji Vojinoviću, direktoru ABA lige

Budućnost Voli je u utorak veče pobjedom nad Klužom, izborila plasman u polufinale plej-ofa ABA lige. Naredni rival “plavih” je Dubai, koji posljednjih mjesec, mjesec i po dana svoj mečeve kao domaćin igra u Sarajevu zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku. Klub iz UAE je tražio od ABA lige da polufinale I eventualno finale igra na svom terenu, odnosno u “Koka kola areni”. Čeka se odluka čelnika regionalnog takmičenja, a tim povodom Budućnost Voli je poslala dopis Miliji Vojinoviću, sportskom direktoru ABA lige, prenosi Dan.

“Uvažavajući termin treće utakmice četvrtfinala ABA lige, kao i mogućnost da se polufinalna serija protiv ekipe Dubai organizuje u UAE, Budućnost VOLI je nakon utakmice sa ekipom Kluža i izborenog plasmana u polufinale, obavio konsultacije sa kompletnim igračkim kadrom i stručnim štabom. Budućnost VOLl je plasman u polufinale ABA lige izborio na terenu, kroz regularan dio sezone i četvrtfinalnu seriju, uz velika sportska i organizaciona ulaganja, sa očekivanjem da završnica takmičenja bude organizovana u uslovima koji garantuju punu sportsku regularnost, bezbjednost svih učesnika i nesmetano odvijanje takmičenja. Nakon razgovora sa igračima i čIanovima stručnog štaba, klub je došao do zaključka da, u slučaju da se utakmica polufinala ABA lige protiv ekipe BC Dubai bude igrala u UAE, ne bi bio u mogućnosti da sastavi tim u punom kapacitetu, jer odredeni broj igrača i članova stručnog štaba ne želi da putuje u područje u kojem je, nažalost, svakodnevno moguće dešavanje okolnosti koje bi mogle ugrozitl. normalno funkcionisanje tima tokom putovanja, boravka i samog odigravanja utakmice”, stoji u dopisu crnogorskog šampiona.

Nakon održanog sastanka sa ekipom i strućnim štabom, organizovana je sjednica Upravnog odbora, na kojoj je jednoglasno donijeta odluka da ekipa ne putuje u Dubai, piše Dan.

“Odluka je donijeta iz više razloga koji se prvenstveno odnose na bezbjednosne rizike, ali i na mogućnost eventualnog neodigravanja utakmice, što bi dodatno dovelo u pitanje organizaciju završnice i najvaznijeg dijela ABA lige. Istovremeno želimo da naglasimo da Buducnost VOLl ostaje u potpunosti posvećena regularnosti takmičenja I interesima ABA Iige, te smatramo da bi eventualno odigravanje utakmica na neutralnom terenu u Evropi predstavljalo jedino prihvatljivo rješenje u postojećim okolnostima. Iskreno žalimo što Dubai nije u mogućnosti da najvažniji dio sezone igra i eventualno završi pred svojim navijačima i u svojoj dvorani, te se iskreno nadamo da će ratna dešavanja u regionu iz kojeg dolazi član naše lige prestati u što skorijem roku”, stoji na kraju dopisa.