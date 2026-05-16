Novi sastanak zakazan za 18. maj, dok se čeka konačna odluka o tome gdje će Dubai igrati mečeve protiv Budućnost Volija

Kako prenose Vijesti, Predsjedništvo ABA ligae i rukovodstvo takmičenja danas su putem Zoom aplikacije održali sastanak sa predstavnicima Dubaia, a glavna tema bili su organizacija plej-ofa i bezbjednosni aspekti odigravanja utakmica u Ujedinjeni Arapski Emiratima.

Dubai će u polufinalu ABA lige igrati protiv Budućnost Volija, a prije dva dana Predsjedništvo ABA lige donijelo je odluku da tim iz Emirata do kraja sezone domaće utakmice igra na neutralnom terenu. Nakon toga uslijedila je oštra reakcija Dubaija, koji je zaprijetio i obraćanjem Sportski arbitražni sudu u Lozani.

Kako prenose Vijesti, ABA liga se danas oglasila zvaničnim saopštenjem u kojem je navedeno da je odluka o eventualnom igranju na neutralnom terenu donijeta isključivo zbog bezbjednosti svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir aktuelne okolnosti i preporuke nadležnih institucija.

„Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno zbog trenutnih preporuka i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji i putovanjima u UAE. Zbog toga je zatražen novi rok za donošenje konačne odluke, kako bi se prikupile dodatne informacije i obavile dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama“, saopšteno je iz ABA lige.

Dogovoreno je da će Dubai nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama i diplomatskim predstavnicima, kao i da će dostaviti zvanične potvrde vezane za bezbjednost putovanja i organizaciju utakmica.

Kako navodi portal Vijesti, svi učesnici sastanka saglasili su se da je zajednički cilj da se plej-of ABA lige odigra u najboljim mogućim sportskim uslovima i sa svim timovima u punim sastavima. Novi sastanak o narednim koracima zakazan je za ponedjeljak, 18. maja.