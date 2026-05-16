Matijas Lesor objavio je grupnu sliku sa saigračima iz Panatinaikosa, ali je jednog igrača obrisao.

Matijas Lesor neće igrati na fajnal-foru EuroLeague sa Panathinaikos B.C.. U petom meču finalne serije doživio je poraz u Valensija (81:64), što znači da se u svojoj OAKA dvorani neće boriti za titulu.

Poslije eliminacije snažni centar objavio je fotografiju koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Riječ je o slici nastaloj na početku sezone, tokom predstavljanja ekipe, na kojoj se Lesor nalazi sa saigračima. Na fotografiji je, međutim, na neki način „obrisao“ jednog od njih — Rišon Holms, preko čijeg je lica stavio zeleno srce, čime je očigledno želio da pošalje poruku o svom odnosu prema njemu.

Mnogi navijači primijetili su i da na slici nema Najdžel Hejs-Dejvis, ali za to postoji objašnjenje, pošto je on stigao tokom sezone i nije bio dio prvobitnog timskog fotografisanja.

Mathias Lessort, Panathinaikos oyuncularının yer aldığı fotoğrafı paylaştı.



Fotoğrafta; dün akşam Panathinaikos'un elenmesinin ardından X'te gülme emojisi paylaşan eski takım arkadaşı Richaun Holmes'un yüzünü gizledi.pic.twitter.com/8XH26T5r20 — Euroleague Time (@euroleague_time)May 14, 2026

Što se Panatinaikosa tiče, njih sada očekuje borba za titulu u Grčkoj i tamo će im glavni rival biti Olimpijakos koji je jedan od favorita za evroligašku titulu.

Šta se desilo sa Holmsom?

Rišon Holms dobio je otkaz u Panatinaikos poslije sukoba sa Ergin Ataman.

Turski stručnjak ga je javno, pred kamerama, prozivao i rekao „da spava na terenu“, a kritikovao ga je i na poluvremenu utakmice. To se nije dopalo ni Amerikancu ni njegovoj porodici.

Holms se branio, nakon čega su se oglasile i njegova supruga i majka, kao i još neki ljudi koji su stali na njegovu stranu. Ipak, Dimitris Janakopulos očekivano je podržao Atamana, nakon čega je došlo do razlaza.