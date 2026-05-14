Grčki mediji se već bave potencijalnim nasljednicima Ergina Atamana nakon što Panatinaikos nije uspio da se plasira na Fajnal-for Evrolige.

Turski trener Ergin Ataman je sam stavio ogroman pritisak na svoja leđa kada je izjavio da će napustiti klupu Panatinaikosa ukoliko njegov tim ne osvoji Evroligu ili grčko prvenstvo. Ostala mu je samo još jedna šansa za iskupljenje... Ipak, grčki mediji su već počeli sa spekulacijama ko bi potencijalno mogao da zamijeni Atamana. Novinari pouzdanog "Sport24" navode nekoliko imena koja bi zadovoljila "apetite" vlasnika Dimitrisa Janakopulosa.

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović je bez angažmana od novembra i njegov povratak "na mesto uspjeha" bi bio pravo iznenađenje. Osim njega, spominju se Šarunas Jasikevičijus (još manje vjerovatno jer je potpisao dugoročni ugovor sa Fenerom), Dimitris Itudis koji je imao dosta turbulencija u Hapoelu ove sezone, a stidljivo se spominje i ime Janisa Sferopulosa koji je bez posla još od otkaza u Crvenoj zvezdi.

Poznati novinar Pantelis Vlahopulos smatra da Obradović neće rizikovati sa povratkom u Atinu.

"Željko Obradović ne bi trebalo da se vraća u Panatinaikos. Vjerujem da je on najveći trener svih vremena u istoriji Evrolige. Veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Moje mišljenje je da Žoc, nakon onoga što je doživio u Panatinaikosu, neće rizikovati povratak među "zelene". Uprava bi morala da "spusti loptu" jer je on trener koji je usmjeren na ljude", kaže Grk i nastavlja:

"Panatinaikosu je potreban Šaras ili Spanulis, sa većim apetitom i dugoročnim planom. Obojica su moderni treneri. Međutim, Jasikevičijus ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne seli se iz Istanbula. Što se tiče Vasilisa Spanulisa, veoma je teško do nemoguće da on pređe u Atinu. To bi za mene bilo veliko iznenađenje. Dimitris Itudis je opcija".

Haris Stavru je dodao slučaj Janisa Sferopulosa, koji bi mogao da preokrene situaciju, ali to je od pomenutih imena najmanje vjerovatna opcija. Sve u svemu, Ataman će voditi tim do kraja sezone, a onda će sjesti za pregovarački sto sa upravom kluba.

