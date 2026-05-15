Denver je pokazao veliko interesovanje za španskog centra Adaja Maru koji je oduševio na vježbama pred draft.

Nikola Jokić mogao bi da dobije "novog Nikolu Jokića" u Denveru. U pitanju je "špansko čudovište" Adaj Mara. Radi se o supertalentovanom centru iz Španije (221 cm, 116kg) koji je jedan od traženijih igrača na predstojećem NBA draftu. Uz to je i aktuelni NCAA šampion pošto je osvojio titulu sa Mičigenom.

Ono što ga posebno krasi jeste igra u odbrani pošto je proglašen za najboljeg defanzivnog igrača u "Big ten" ligi, našao se i u idealnoj petorci. Upravo je odbrana u reketu jedan od problema koji Nagetsi imaju već neko vrijeme. Ali, postoji jedan veliki problem...

Denver je na draftu pozicioniran tek na 26. mjestu. Prognoze su da će Mara da bude izabran na nekom od prvih 10 pikova na draftu. Dakle, veoma su male šanse da se nađe u Koloradu. Odnosno, postoji samo jedna opcija, a to su trejdovi. Denver će morati nešto da ponudi nekom od timova koji su ispred njih ako želi da potpiše ugovor sa njim.

"Denver je razgovarao sa šampionom iz Mičigen Adajom Marom. Imao je sjajnu sezonu i veliki je prospekt", naveo je jedan košarkaški insajder iz Amerike. Hoće li se zaista odreći nekog od glavnih igrača za njega? Saznaće se relativno brzo pošto je draft na programu 23. i 24. juna.

Ko je Adaj Mara?

Adaj Mara je 7. aprila proslavio 21. rođendan, visok je 221cm, ima 116 kilograma i koledž karijeru je počeo na UCLA, da bi posle dvije godine prešao na Mičigen. Prije toga je igrao u Evropi, potpisao je za Saragosu, ali je bio na pozajmicama u Ueski i Olivaru prije nego što je donio odluku da ode u Ameriku na koledž. U poslednjoj sezoni sa Mičigenom imao je prosjek od 12,1 poen, 6,8 skokova i 2,4 asistencija po utakmici.

Na vježbama pred draft (draft combine) je ostavio sjajan utisak. Šutirao je odlično i za tri poena i pokazao da ima "mekanu ruku" što je svakako još jedan plus za njega. Zanimljivo je i da je na Mičigenu nosio dres sa brojem 15, baš kao i Jokić u Denveru.