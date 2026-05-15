Luka Dončić našao se na meti kritika.

Izvor: Jessie Alcheh/FR171746 AP

Već neko vrijeme Luke Dončića nema na terenu zbog problema sa povredama, a čuveni NBA as i analitičar ESPN-a Kendrik Perkins riješio je da žestoko oplete po njemu.

On je Dončića uporedio sa Džoelom Embidom i istakao kako nikad nije na terenu kada je potreban ekipi.

"Luka počinje da ulazi u teritoriju Džoela Embida. Kada je najpotrebniji svom timu, u plej-ofu, njega nema na terenu", riječi su Perkinsa koje odjekuju Amerikom.

Vidi opis Na brutalnom udaru: Čuveni NBA as opleo po Dončiću kao nikada do sada! Luka Dončić Luka Dončić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dončić nije odigrao nijednu utakmicu u ovogodišnjem plej-ofu zbog istegnuća zadnje lože drugog stepena, a bez njega tim iz Kalifornije je ubjedljivo eliminisan u drugoj rundi od Oklahoma Siti Tandera, rezultatom 4:0 u seriji.

Perkins je dodao i kako je Dončić i u prethodnim sezonama često imao problema sa povredama, prije svega sa mišićima, te da nije bio u idealnoj fizičkoj formi u najvažnijem dijelu sezone.

Kritike su stigle i na račun medicinskog tima Lejkersa i to od sportskog ljekara Džesea Morsa.

"Koristili su samo PRP terapiju, što je praktično početni nivo liječenja. To je otprilike trojka od deset po jačini terapije", istakao je on.

Prema njegovim riječima, Dončićeva povreda zahtijevala je ozbiljniji regenerativni pristup, te da nije postupano kako je trebalo.