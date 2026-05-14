Ofer Janaj oglasio se na društvenoj mreži "X" zboj izjave Ergina Atamana tokom majstorice sa Valensijom.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia/IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa prokockali su 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Valensije i ostali bez plasmana na Fajnal-for Evrolige. Izabranici Pedra Martineza tako nastavljaju svoju evropsku bajku, dok je Ergin Ataman na udaru košarkaške javnosti nakon što je "bacio pod voz" svog igrača Ti Džej Šortsa.

Njega je direktno na društvenoj mreži "X" isprozivao kontroverzni vlasnik Hapoela Ofer Janaj koji je postao i te kako aktivan na drušvenim mrežama u poslednje vreme.

"Nepoštovanje i skandalozno... uzgred, Atamane, koliko sam čuo, vaši igrači su smatrali da nemaju trenera", napisao je Janaj posle utakmice koji je Panatinakos izgubio sa 81:64.

Disrespectful and outrageous.. btw coach Ataman from what i heard your players felt they don’t have a coach ..https://t.co/rLmvdxOXx5 — Ofer (@OferYannay)May 13, 2026

Ataman je u razgovoru za Evroligu na poluvremenu žestoko kritikovao Ti Džej Šortsa i okarakterisao ga kao glavnog krivca za lošu igru tima.

"Više ćemo koristiti Toliopulosa u napadu. Kada je Ti-Džej Šorts igrao, napadali smo 4 na 5 sa ​​njim. Nismo dobro igrali u napadu. Pokušaćemo da igramo mnogo bolje", rekao je Ataman ne štedeći svog igrača.

Šta je rekao Ataman?

Turski trener je tokom cijele sezone kukao na sudije, igrače, raspored Evrolige, da bi na kraju morao da prizna poraz i pruži ruku boljem rivalu.

"Prije svega želim da čestitam Valensiji na sjajnoj sezoni, igrali su sjajnu košarku i promijenili su seriju od 0-2 do 3:2, to je važno. Hoću da im čestitam. Tokom serije je bilo svačega, unervozimo se i moji igrači i ja, kao i igrači i trener Valensije. Na kraju moramo da prihvatimo poraz i hoću da čestitam rivalu", rekao je Ataman.

Jedno pitanje ga je potpuno izbacilo iz takta, pa je napustio konferencijsku salu prije vremena. Novinar ga je podsjetio na izjavu koju je dao tokom sezone kada je rekao "da će otići iz kluba ako ne osvoje Evroligu ili šampionat Grčke". To ga je baš naljutilo.

"Hvala za pres konferenciju. Pozdrav", rekao je Ataman, ustao i napustio salu u kojoj se održavala konferencija u Valensiji.