Fudbaleri Pari Sen Žermena biće u prilici da odbrane trofej osvajača Lige šampiona.

"Sveci" su u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Bajerna u Minhenu i ukupnim rezultatom 6:5 izborili finale.

Jedini gol za goste pao je već u 3. minutu kada je Usman Dembele krunisao fenomenalnu akciju svog tima.

Konačan rezultat postavio je Hari Kejn golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Pari Sen Žermen će za trofej igrati protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti.

Biće ovo prilika odbrane trofej koji su prošle godine osvojili upravo u Minhenu, kada su sa 5:0 savladali Inter iz Milana.

Arsenal je dan ranije slavio sa 1:0 protiv Atletika i ukupnim rezultatom 2:1 krenuo u potragu za hotelom u glavnom gradu Mađarske.

Iako se posle spektakla u prvoj utakmici u Parizu i devet golova (5:4) očekivao isti takav revanš, od toga nije bilo ništa.

Doduše, kada je pao gol već u trećem minutu, mnogi su posumnjali da nas čeka goleada, ali je Luis Enrike uspeo da "umrtvi" Bajern.

Bavarci su tek u finišu meča, tačnije u četvrtom minutu nadoknade postigli gol preko Harija Kejna, koji je upisao 55. gol ove sezone. Ipak, ne dovoljno za produžetak.