Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos našao se u Valensiji, kako bi bodio tim pred odlučujući meč za plasman na Fajnal-for Evrolige

Valensija dočekuje Panatinaikos u posljednjem, odlučujućem meču pelj-ofa Evrolige. Pobjednik ovog susreta obezbijediće plasman na Fajnal-for elitnog takmičenja, a ako se po jutru dan poznaje, očekuje nas još jedan uzbudljiv meč. Iako vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos neće smjeti da podrži tim u dvorani, Grk je riješio da dođe u Valensiju i bodri ekipu prije početka susreta koji je najavljen za 21 sat u srijedu.

Klub je na društvenim mrežama podijelio snimak na kojem se vidi Janakopulso koji je posjetio tim. Pozdravio se sa svim igračima koji su u trenutku bili na ručku, redom je išao pa je pozdravio Dinosa Mitoglua, Marijusa Grigonisa, Džerijana Grenta, Džedija Osmana Keneta Farida. Potom je nastavio krug pa je stigao do mjesta gdje su sjedeli Kendrik Nan i bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor.

Pogledajte kako je Dimitris Janakopulos pozdravio igreče Panatinaikosa:

Janakopulos se kratko zadržao, gledao dvojicu igrača, a onda podigao ruke smijući se i gestikulirajući, recimo, bacanje novca ili neki vid slavlja. Bio je tu i Huančo Ernangomes, koji je slobodno vrijeme provodio na telefonu, dok mu je Janakopulos nešto dobacivao. Bilo kao bilo, kamere kluba su sve zabilježile i potom objavile na društvenim mrežama uz opis:

"Uprkos zabrani ulaska u dvoranu, zbog koje neće moći da prisustvuje večerašnjoj odlučujućoj utakmici Dimitris Janakopulos otputovao je u Valensiju kako bi bio uz igrače i stručni štab Panathinaikosa. Prisustvovao je i zajedničkom ručku ekipe, gdje je imao priliku da razgovara sa svima i pruži podršku timu svega nekoliko sati pred petu utakmicu protiv Valensije", stoji u opisu videa.

Suvišno je reći da je Janakopulos nezadovoljan odlukom Evrolige da mu zabrani prisustvo na odlučujućoj utakmici, ali ujedno ovo je i posljednja kazna koju vlasnik Panatinaikosa mora da "odleži". Janakopulos je bio kažnjen tri utakmice zabrane dolaska zbog načina ponašanja u drugom meču plej-ofa u kojem su se sastali njegov tim i Valensija. Zbog toga nije prisustvovao na dvomeču u OAKA dvorani, čak je i javno zamolio rivala da mu dopusti prisustvo na meču, ali se dogodilo sve suprotno.

"Nadam se da će Valensija da pošalje pismo Evroligi i da mi dozvoli da budem uz tim u petoj utakmici", napisao je Janakopulos poslije četvrtog duela i poraza u Atini. Želja mu se neće ostvariti pošto španski mediji prenose da Grku neće biti dozvoljen ulazak u dvoranu ni po kojim uslovima. "Marka" je prenijela da će čelnici kluba da unajme dodatno obezbjeđenje kako bi uradili sve da spriječe njegov ulazak u "Rođ arenu".

