Marko Gačić se grli sa ljubavnicom nakon što ga je otac istjerao iz kuće? Pršti sve od strasti sa vrelom crnkom

Marko Gačić javno pokazuje novu ljubav, Sašku Stričević, nakon razvoda sa Gogom. Njihova sreća privlači pažnju javnosti.

Pjevač Marko Gačić mjesecima je u centru pažnje nakon što se saznalo da se razvodi od supruge Goge Babić zbog treće osobe. Kako je pjevačica nedavno otkrila za MONDO, ona nije sumnjala da joj je suprug nevjeran, niti je primijetila ikakve znakove da nešto nije u redu u njihovoj ljubavi.

Njene riječi posebno su odjeknule nakon Markove pres konferencije na kojoj je istakao da stvari u njegovom braku dugo nisu dobre. On je tada odbijao da govori o svojoj novoj partnerki, ni čini se da su se stvari promenile.

Marko je sada na svom profilu objavio sliku sa Saškom Stričević, za koju mediji tvrde da je njegova nova djevojka.

Na fotografiji koju je podijelio, njih dvoje deluju veoma prisno i raspoloženo, dok ga Saška nežno drži za lice tokom vožnje automobilom.

Sudeći po objavi, Marko više ne krije emocije, iako su se u međuvremenu pojavile spekulacije da je njihova romansa započela još dok je bio u braku.

Bili zajedno i na porodičnom slavlju

Podsjetimo, Marko je nedavno bio i na porodičnom veselju sa novom partnerkom od koje se nije odvajao.

Otac mu zabranio ulaz u kuću

Inače, u njegovom porodičnom domu je i dalje Goga sa djecom, a njegov otac Mikica navodno mu brani da dođe u kuću.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je riješio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i djecu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promijenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu djevojku. On joj je ovdje otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 eura mjesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju djecu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvjećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe" priča izvor.

