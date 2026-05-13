Ovo je djevojka Luke iz benda "Lavina": Vrelo izdanje svima privuklo pažnju, bodrila ga iz lože u Beču

Autor Đorđe Milošević
0

Sve oči uprte su u članove benda, a o njihovom životu ne prestaje da se priča, naročito nakon prolaska u finale Evrovizije.

Ovo je djevojka Luke iz benda "Lavina" Izvor: Eurovision Song Contest/youtube

Predstavnici Srbije na čelu sa grupom "Lavina" iz Niša sinoć su izborili plasna u finale Evrovizije 2026, koja se ove godine održava u Beču.

Posebnu pažnju javnosti privukao je harizmatični frontmen benda Luka Aranđelović, koji je svojim nastupom i energijom osvojio publiku širom Evrope.

Zanimljivo je da Luka dolazi iz Niša, gdje radi kao nastavnik muzičkog, a iza velikog uspjeha benda "Lavina", ali i Lukinog višegodišnjeg rada, stoji i velika emotivna podrška njegove djevojke Marije. Njih dvoje su dugo zajedno, a kako se navodi, upravo mu je ona bila najveći oslonac tokom priprema za „Evroviziju”.

Marija nije krila emocije nakon velikog uspjeha Srbije, a objavila je i fotografiju iz Beča na kojoj bordi dečka.

Neposredno nakon proglašenja finalista, oglasila se na društvenoj mreži Instagram i pokazala koliko je ponosna na svog partnera.

Uz njihovu zajedničku fotografiju objavila je kratku, ali veoma emotivnu poruku:

"Zaslužuješ sve ovo".

Njena objava brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a brojni fanovi benda "Lavina” u komentarima su čestitali Luki i ostatku ekipe na plasmanu u finale Evrovizije.

Ove zemlje su prošle u finale Evrovizije

U veliko finale „Evrovizije” plasirali su se: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, bez plasmana u finale ostali su Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

