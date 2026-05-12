Skandal pred početak Evrovizije: Traže diskvalifikaciju Rumunije zbog jedne stvari, odmah se oglasila

Autor Jelena Sitarica
Prvo polufinalno veče Evrovizije samo što nije počelo, a već su nastali prvi problemi zbog prestavnice Rumunije, Aleksandre Čapitanesku.

Skandal pred početak Evrovizije: Traže diskvalifikaciju Rumunije zbog jedne stvari

Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Čapitanesku, koja nastupa na drugoj polufinalnoj večeri našla se na udaru kritika zbog numere kojom se predstavlja na takmičenju "Choke me".

Pjesma je izazvala oštre reakcije aktivista, stručnjaka i djela javnosti koji upozoravaju da tekst može normalizovati opasne obrasce ponašanja kod mladih, dok pjevačica odlučno odbacuje optužbe tvrdeći da je u pitanju umjetnički izraz o emotivnom pritisku.

Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me). Profesorka prava Kler Mekglin istakla je da izbor ove pjesme i njena promocija na takmičenju predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja olako rizikuje živote mladih žena. Ona upozorava na medicinske dokaze koji ukazuju na to da učestalo seksualno gušenje može izazvati oštećenje mozga. Njene brige dijeli i norveška zdravstvena radnica koja navodi da autori svjesno i opasno koriste trendove "normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju, piše The Guardian.

Oglasila se rumunska predstavnica

Aleksandra Čapitanesku se oglasila nakon oštrih optužbi, demantujući da pjesma promoviše nasilje, te istakla "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osjećaju gušenja pod teretom emocija".

Takođe, na njenoj strani je i publika, a fanovi ističu da mora da postoji "pravo na umjetničku slobodu".

