Lopovi razvalili vrata, a on krvav do lakata: Isplivale jezive slike iz doma Ace Amadeusa, srča na sve strane (Foto)

Aca Amadeus u ranim jutarnjim zatekao je dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu

Klavijaturista Amadeus Benda, Aca Amadeus, oglasio se jutros na mrežama kako bi otkrio da su rano jutros lopovi upali u njegov apartman.

Na fotografijama, koje je kasnije uklonio sa Instagrama, vidi se Acina krvava ruka nakon što mu je, kako je sam izjavio, staklo palo na ruku.

Na slikama se mogu videti i potpuno razvaljena ulazna vrata i razbijeno staklo na prozoru.

Klavijaturista je otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.

- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista za Blic.