Darko Lazić htio da ide kod ubice brata: Stravična ispovijest pjevača, prvi put otkrio potresne detalje

Folk pjevač Darko Lazić otvorio je dušu posle pogibije rođenog brata Dragana Lazića

Folk pjevač Darko Lazić pojavio se u emisiji "Amidži šou", i tom prilikom prvi put je progovorio o svom pokojnom bratu koji je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći 11. marta ove godine.

On je otkrio nepoznate detalje, poput, da Dragan nikada nije želio da se eksponira.

- Da, on se bavio takođe pjevanjem. Bio je harizmatičan. Ja sam mu rekao ''ajde da snimimo pjesmu neku zajedno'', a on mi je rekao ''buco, ne mogu ja taj život''. On nije želio svoj privatan život da eksponira. On je nastupao više nego ja, to je živa istina - rekao je Darko.

On je i priznao da je preuzeo brigu o Draganovj porodici:

- Da, to su i moja djeca. Naravno, ja sam dobio još dvije ćerkice, njegova porodica je kao i moja.

Lazić je otkrio i da su se u jednom trenutku udaljili.

- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovjek nikada ne može da slaže. Malo je bježao od mene, a ja sam sve vidio. Onda, kada smo popričali, kada je vidio, da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro. Ja moram da kažem da smo se mi uvijek družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.

Kako ističe, brat mu mnogo nedostaje:

- Gdje god da krenem, nema gdje on i ja nismo bili. Gdje god da se okrenem, sve me podsjeti na njega, i svaki dan. Prolazim mu pored kuće svaki dan, kuća nam je jedna do druge. Danas sam bio kući, malo sam se nasmijao, nasmijao i babu. Uzeo sam da kosim travu, baba me zamolila, a ja inače nikad ne kosim, to je uvijek on radio. Kažem ja babi:"Sad bi on izašao i rekao buco, sada će kiša da pada ako si ti uzeo da kosiš travu". Posle toga sam otišao na groblje, baš sam se isplakao, bilo mi je teško.

Prisjetio se kobnog dana

- Nas je bilo 15 taj dan, iza njega još mnogo naših motorista... Bukvalno samo na njega je naletio, iz čista mira. Iz kog razloga, ne znam. Da nismo sjeli da jedemo, ne bi se to desilo, da nismo stali u park na cigaru... To je sam Bog zapisao, došao mu je njegov dan i to je to. Mi smo tu nemoćni, kome je zapisano, to će biti. Nažalost, kod nas ljudi je tako, tek kada izgubimo nekoga shvatimo koliko smo bili vezani za tu osobu i koliko nam je značila u životu. Volio sam ga najviše na svijetu, ali tek sad kako vrijeme odmiče, tek sad vidim koliko sam ga volio. Bio je dio mene!

Pjevač ističe da je zahvalan i Danijelu, suprugu njegove bivše supruge Ane Sević, kao i kolegi Saši Kaporu, što su ga odveli na Hilandar.

- Danijel i Kapor su odmah reagovali, dosta su mi pomogli što su me odveli tamo. Ja se ne bih ni sjetio da odem. Tri dana smo bili tamo, odigrali su jako veliku ulogu i hvala im na tome - rekao je on, a posebno se zahvalio supruzi.

- Kaća je bila sve vrijeme uz mene, nije se odvajala oba dana od mene, a ja opet uz sve njih. Bila je korak jedan iza mene non-stop. Dosta mi je to značilo, hvala joj do neba. Neko bi se pogubio u tom trenutku i pomerio se, a ona je odigrala jako veliku ulogu. Hvala svim ljudima koji su mi dali snage.

Oprostio čovjeku koji mu je usmrtio brata

Na pitanje o čovjeku koji je izazvao saobraćajku u kojoj mu je nastradao brat, Darko je rekao:

- Neko ti ubije brata i naravno da imaš... Hoću da vjerujem da to čovjek nije namjerno uradio. Otišao sam na Hilandar da oprostim tom čovjeku, znam da sam morao da uradim, jer je svašta počelo da mi pada na pamet, neću ni da pričam to. Meni je laknulo, iskreno, oprosti Bože i njemu, vjerovatno nije namjerno. Sa čovjekom nisam u kontaktu, znam ko je čovjek. Nisam s njim u kontaktu, htio sam da idem kod njega kući da mu kažem da mu opraštam, ali nemam snage još uvijek. Ne znam kako ću to podnijeti i onda ne bih.