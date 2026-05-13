"POČELA SAM DA SE TRESEM..." Poznatu pjevačicu prevario dečko:Razmjenjivao eksplicitne poruke,a sve je saznala iz medija

Aleksandra Bursać je bila ozbiljnoj vezi i namjeravala da je kruniše brakom, a onda se desio neočekivani obrt

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Pjevačica Aleksandra Bursać doživjela je prevaru emotivnog partnera, o čemu je svojevremeno brujala javnost.

Došlo do neočekivanog obrta

Naime, pjevačica je bila ozbiljnoj vezi i nameravala da je kruniše brakom, a onda se desio neočekivani obrt.

"Bila sam kod knjigovođe i mene zove novinar i saopštava mi da moj dečko i ta dotična osoba imaju prepisku, da su poruke vrlo eksplicitne.

Ja sam prvo mislila da se šali, a onda sam tražila da mi pošalje skrinšotove, da vidim da li je to njegov broj. U tom momentu mi smo živjeli zajedno, bila sam u totalnom šoku šta mi se dešava" rekla je jednom prilikom Aleksandra.

"Počela sam da plačem i da se tresem"

Aleksandra Bursać se uvjerila da su te poruke istinite.

"Počela sam da plačem i da se tresem, pozvala sa njega, ja ne znam kako sam se dovezla do kuće. Rekao mi je da je to sve istina, ja sam bila u šoku. Došla sam kući, ja se sada ni ne sjećam šta je on meni tada sve ispričao" ispričala je Aleksandra za Blic i dodala:

"Hvala Bogu što je to tako namjestio, jer intuicija mi je govorila da to nije to. Bila sam donekle slijepa u toj vezi, Bog je namjestio tako da konačno trgnem glavom. Spasio me je."

Podsjetimo, Aleksandra se 2024. godine udala za kolegu Stevana Sekulića, a godinu dana kasnije dobili su ćerku Kasiju.

Pjevač je ubrzo napravio slavlje povodom dolaska ćerke na svijet.

"Hvala svima na čestitkama, počelo je slavlje još prije par dana. I dalje sam u šoku, ovo je nešto najljepše što može čovjeku da se desi u životu. Ne smeta mi ništa sad, ovo ne može da se prepriča dok se ne doživi."

Držim Kasiju onako malenu, svakom bi poželio ovako nešto. Nije mijenjala raspoloženje Aleksandra, stvarno je bila dobra trudnica, do poslednjih dana je prala sudove, prala veš.