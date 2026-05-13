Sin (19) poznate glumice pronađen mrtav u rijeci: Stravična tragedija, pokrenuta hitna istraga

Autor Đorđe Milošević


Vatrogasci su objavili fotografiju akcije izvlačenja tijela iz rijeke.

Sin (19) poznate glumice pronađen mrtav u rijeci Izvor: United Archives / kpa

Velika tragedija potresla je javnost nakon vijesti da je sin glumice Lare Džoj Kerner, Remi Aimei Polert (19), pronađen mrtav u rijeci u Minhenu.

Tijelo mladića pronađeno je u subotu ujutru oko 9.45 časova u rijeci Isar, nakon što je jedna prolaznica primijetila tijelo kod Ludvigovog mosta i odmah pozvala hitne službe.

Prema pisanju njemačkog lista "Bild", vatrogasci i policija su u prvi mah vjerovali da je riječ o muškarcu starom oko 60 godina, vjerovatno zbog neprepoznatljivosti i uticaja vode, ali je kasnije identitet potvrđen i utvrđeno je da je u pitanju Remi Polert.

Najveća misterija za istražitelje minhenske policije trenutno je kako je mladić završio u vodi i kada se tačno tragedija dogodila. Za sada nema očevidaca, zbog čega se pretpostavlja da je bio sam u trenutku nesreće.

Vatrogasna služba Minhena objavila je i fotografije akcije izvlačenja tijela iz reke Isar, dok je tužilaštvo odmah naložilo obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Sudski medicinari trebalo je da utvrde koliko dugo je mladić bio u vodi, kao i da li je eventualno pao sa mosta. Takođe su rađene analize na prisustvo alkohola i narkotika u krvi, budući da se kod preminulih osoba nivo alkohola više ne razgrađuje, što olakšava istragu.

Istražitelji su provjeravali i mogućnost pada sa mosta, jer bi takav scenario ostavio vidljive tjelesne povrede.

Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti bilo utapanje.

Inače, baka preminulog mladića, Dijana Kerner, ranije je nekoliko puta viđena u javnosti sa unukom Remom, sinom glumice Lare Džoj Kerner.

