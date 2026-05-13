"Perem sudove, služim kafu, pa ribam WC": Naša glumica otvorila dušu i otkrila sa čime se sve susrela

Srna je otvorila dušu i otkrila kako su izgledali njeni počeci.

Glumica Srna Đenadić otvorila je dušu o svojim teškim počecima, neverovatnim situacijama u kojima se nalazila i trnovitom putu do glumačkih ostvarenja. Njena priča je dokaz da se upornost isplati, a jedan trenutak iz kafića u kom je radila prepričavaće se još dugo.

Ono što je obeležilo njene studentske dane i rad u ugostiteljstvu jeste potpuno nestvaran susret sa svetskom zvezdom. Glumica je detaljno opisala scenu koja zvuči kao da je iz holivudskog filma:

"U jednom trenutku je Izabela Roselini bila u Srbiji. U jednom trenutku perem sudove, kafe služim i ribam WC šolju, a ja ne znam šta me je snašlo kad sam je videla. Ja sam je poslužila i rekla mi je da je prolazila kroz to. To je bila neverovatna situacija Izabela Roselini u kafiću u trenutku gde ja ribam WC šolju", ispričala je Srna.

Pored glume, njena velika ljubav je rad sa decom. Danas joj je to, kako kaže, postao i primarni posao koji je ispunjava, ali i donosi veliku odgovornost.

"Ja već godinu dana, to mi je postao primarni posao, držim ples po vrtićima od 9-16h. Pevanjem se bavim duže nego glumom, na akademiji se oslobodilo to za ples. Naš posao znaš kakav je, ne možeš uvek da se osloniš na to... Jeste mi naporno, bila sam baš uplašena, to je ogromna odgovornost. To su grupe od 20-30 dece, i ti moraš da držiš sva čula upaljena, to me ispunjava. Drugačije je vreme nego kao kad smo mi išli u vrtić, drugačije je vreme", zaključila je Srna za B92.