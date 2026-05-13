logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Perem sudove, služim kafu, pa ribam WC": Naša glumica otvorila dušu i otkrila sa čime se sve susrela

"Perem sudove, služim kafu, pa ribam WC": Naša glumica otvorila dušu i otkrila sa čime se sve susrela

Autor Đorđe Milošević
0

Srna je otvorila dušu i otkrila kako su izgledali njeni počeci.

Naša glumica otvorila dušu i otkrila sa čime se sve susrela Izvor: _despoena_ / Instagram

Glumica Srna Đenadić otvorila je dušu o svojim teškim počecima, neverovatnim situacijama u kojima se nalazila i trnovitom putu do glumačkih ostvarenja. Njena priča je dokaz da se upornost isplati, a jedan trenutak iz kafića u kom je radila prepričavaće se još dugo.

Ono što je obeležilo njene studentske dane i rad u ugostiteljstvu jeste potpuno nestvaran susret sa svetskom zvezdom. Glumica je detaljno opisala scenu koja zvuči kao da je iz holivudskog filma:

"U jednom trenutku je Izabela Roselini bila u Srbiji. U jednom trenutku perem sudove, kafe služim i ribam WC šolju, a ja ne znam šta me je snašlo kad sam je videla. Ja sam je poslužila i rekla mi je da je prolazila kroz to. To je bila neverovatna situacija Izabela Roselini u kafiću u trenutku gde ja ribam WC šolju", ispričala je Srna.

Pored glume, njena velika ljubav je rad sa decom. Danas joj je to, kako kaže, postao i primarni posao koji je ispunjava, ali i donosi veliku odgovornost.

"Ja već godinu dana, to mi je postao primarni posao, držim ples po vrtićima od 9-16h. Pevanjem se bavim duže nego glumom, na akademiji se oslobodilo to za ples. Naš posao znaš kakav je, ne možeš uvek da se osloniš na to... Jeste mi naporno, bila sam baš uplašena, to je ogromna odgovornost. To su grupe od 20-30 dece, i ti moraš da držiš sva čula upaljena, to me ispunjava. Drugačije je vreme nego kao kad smo mi išli u vrtić, drugačije je vreme", zaključila je Srna za B92.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

glumica srna đenadić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ