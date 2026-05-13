Otkriven pravi uzrok smrti sina Marine Tucaković: 4 godine se krilo, našli ga na ulici, a Futa sve znao

Laća je bez svijesti pronađen u Tel Avivu, ali do danas se nije znao uzrok smrti sina čuvene Marine Tucaković i Fute Radulovića.

Milan Radulović Laća, sina Marine Tucaković i Fute Radulovića, preminuo je 2022. godine, a obdukcija tada nije rađena jer njegov otac navodno to nije zahtijevao. Međutim, kako saznaju domaći mediji nakon četiri godine od smrti tekstopisca, on je umro od posledica ljekova koje je koristio zbog bolova u leđima, tvrdi izvor.

Kako kaže dobro obaviješten izvor blizak porodici, Futa je ovu informaciju znao odmah, pa zato nije htio da se radi autopsija.

Problem sa leđima

"Laća je dugo imao velike probleme s leđima. Nisam siguran da li je imao diskus-herniju ili nešto drugo, ali znam da je imao nesnosne bolove i da se stalno žalio na njih. Pio je razne ljekove kako bi se oslobodio bola, ali kao što to obično bude, svaki lijek djeluje neko vrijeme, a onda organizam postane imun. Laća je poslednjih mjeseci koristio lijek Fentanil u obliku flastera koji mu je prepisao ljekar i koji se lijepi na leđa. Nisam siguran koji je lijek u pitanju, ali znam da je jak kao morfijum. U početku je to djelovalo, znam da nije imao bolove i da mu je bilo konačno laknulo", priča izvor koji je upućen u detalje iz života pokojnog tekstopisca i dodaje:

"Dopisivali smo se desetak dana prije njegove smrti. Sve je bilo u redu. Pričao mi je o svojim planovima kad se vrati u Srbiju, uglavnom se to ticalo muzike. Meni je bilo čudno što se toliko dugo zadržao u Tel Avivu, pa sam ga to i pitao, a on mi je rekao da su mu se mnogo dopali društvo i grad i da planira da se vrati tamo. Nije mi se žalio na bolove u leđima, mislio sam da je s tim flasterima uspio da se riješi tih problema", priča izvor.

Tek kad se desilo ono najgore, pomenuti izvor je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

"Kad su ga pronašli na ulici i kada ga je odnijela Hitna pomoć, vidjeli su da na leđima ima tri zalijepljena flastera Fentanil, protiv bolova. Odmah su konstatovali da je to uzrok smrti, jer srce nije moglo da izdrži toliku dozu lijeka. Propisano je da jedan flaster može da se koristi u roku od 72 sata i nikako više od toga, a on je stavio tri odjednom, što je izazvalo srčani udar ili zastoj. Kad su ljekari to rekli Futi, on se složio s tim da nema potrebe da se radi obdukcija ako je već to uzrok smrti", rekao je izvor za domaće medije.