"Milica Pavlović mi je otela pjesmu": Poznata folkerka žestoko udarila na koleginicu u emisiji uživo

Elma nije birala reči, ali nije precizirala ko je glavni krivac za "otimačinu".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznato je da su Elma Sinanović i njena koleginica, pjevačica Milica Pavlović, bile u centru drame oko pjesme "Tango", ali i dalje nije poznato šta se tu tačno desilo.

Elma je sinoć gostovala kod Ognjena Amidžića u emisiji gdje se dotakla te teme, ali je ipak ostala misteriozna ko je glavni krivac.

"Krađa i otimačina nisu isti pojmovi. Ona meni nije ukrala pjesmu, otela ju mi je. Ipak, ne mogu ni da kažem da je to uradila direktno ona", rekla je, pa dodala:

"Milica je bila u jednoj izdavačkoj kući i tim putem smo došle do ovoga. Glupo mi je da sada pričam na tu temu, budući da sam ovdje kako bih ispromovisala svoj novi album", istakla je Elma u emisiji Amidži šou.