Darko Lazić bijesan kao ris: Prvi put otkrio šta su uradile njegove kolege na sahrani brata Dragana

Darko je razočaran u postupke brojnih kolega sa estrade, sa kojima je do juče pio kafu i provodio se.

Izvor: Printskrin/TV Pink

Folk pjevač Darko Lazić gostovao je sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića gdje je otvoreno i bez zadrške progovorio o stvarima sa kojima se susreo nakon stravične tragedije koja je zadesila njegovu porodicu i smrti brata.

Pjevač je istakao da i dalje stoji pri izjavi da je razočaran u brojne kolege sa estrade i u njihovo ponašanje, jer, kako on tvrdi, sahranu njegovog brata iskoristili su za ličnu promociju.

"Da, stojim iza toga. Neću da ih imenujem, ali... Toliko su mali u mojim očima da nisu vrijedni pomena", rekao je on i dodao:

"Pola toga se ne sjećam, ko je bio, ko nije... Neki ljudi nisu mogli da dođu, bili su spriječeni iz opravdanih razloga. Za takve stvari ne mogu nikom da zamjerim, a mogu pojedinim kolegama koje su me jako razočarale, a sjedio sam sa njima, jeo, pio. Mislio sam da su mi prijatelji, a gurali su se da budu u prvom planu, to sam tek vidio posle. Naučio sam pametnu stvar na Hilandaru. Kada palim svijeću za svog pokojnog i za zdravlje, palim i za dušmane, za one koji me ne vole", rekao je Darko.