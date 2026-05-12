logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je jedina slika ljubavnice koju je prebila Silvana Armenulić:Uhvatila Leposavu s Radmilom, pa je smjestila u bolnicu

Ovo je jedina slika ljubavnice koju je prebila Silvana Armenulić:Uhvatila Leposavu s Radmilom, pa je smjestila u bolnicu

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Silvana Armenulić je svojevremeno završila na naslovnim stranama zbog tjelesnih povreda koje je nanijela navodnoj ljubavnici Radmila Armenulića

Ovo je jedina slika ljubavnice koju je prebila Silvana Armenulić:Uhvatila Leposavu s Radmilom, pa je Izvor: Printskrin/ Youtube/ ekrem milic

Silvana Armenulić preminula je u saobraćajnoj nesreći davne 1976. godine, ali njena privatnost i dan danas intrigira javnost. Jedna od epizoda njenog burnog života, bila je sukob sa ljubavnicom njenog supruga Radmila Armenulića.

Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanijela teške tjelesne povrede, a sada se na društvenim mrežama šeruje isječak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

"Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vrijeme, a zatim naletjela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme, od kojih se i danas liječi "pisalo se tada.

"Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću. Ja na koncert, ona u stan. Htjela je i dijete da mi uzme "govorila je Silvana.

Sjutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uvjerenje o teškim tjelesnim povredama, tačnije o povrijedi dva vratna pršljena.


(Alo, MONDO)

Tagovi

silvana armenulić pretučena ljubavnica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ