Ovo je jedina slika ljubavnice koju je prebila Silvana Armenulić:Uhvatila Leposavu s Radmilom, pa je smjestila u bolnicu

Pjevačica Silvana Armenulić je svojevremeno završila na naslovnim stranama zbog tjelesnih povreda koje je nanijela navodnoj ljubavnici Radmila Armenulića

Izvor: Printskrin/ Youtube/ ekrem milic

Silvana Armenulić preminula je u saobraćajnoj nesreći davne 1976. godine, ali njena privatnost i dan danas intrigira javnost. Jedna od epizoda njenog burnog života, bila je sukob sa ljubavnicom njenog supruga Radmila Armenulića.

Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanijela teške tjelesne povrede, a sada se na društvenim mrežama šeruje isječak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

"Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vrijeme, a zatim naletjela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme, od kojih se i danas liječi "pisalo se tada.

"Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću. Ja na koncert, ona u stan. Htjela je i dijete da mi uzme "govorila je Silvana.

Sjutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uvjerenje o teškim tjelesnim povredama, tačnije o povrijedi dva vratna pršljena.



(Alo, MONDO)