Marija Šerifović se javno obratila Lavini pred nastup: Nakon pobjede na Evroviziji poručila samo jedno

Marija Šerifović smatra da će srpski predstavnici sigurno proći u finale.

Marija Šerifović je prije tačno 19 godina donijela pobjedu Srbiji na Pjesmi Evrovizije, a sada je uputila poruku podrške ovogodišnjim srpskim predstavnicima.

"Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem", napisala je Marija.

Podsjetimo, Marija je trijumfovala u Helsinkiju sa pjesmom Molitva i tako Srbiji donijela prvu pobjedu na Evroviziji kao samostalnoj državi.

Srpski predstavnici, grupa Lavina upitani su da li misle da je ova simbolika bitna.

"Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje", izjavili su oni.

