Hitno prekinuta proba: Udarena članica predstavnika Izraela, ovo se krilo od javnosti

Hitno prekinuta proba pred Evroviziju: Udarena članica Izraela

Samo nas sati dijele od prve polufinalne večeri Pesme za Evroviziju, a tek se sada otkrilo da su predstavnici Izraela dobili još jednu probu nakon što je došlo do incidenta.

Prema dostupnim informacijama, tokom nastupa je kamerman slučajno udario jednu od plesačica koja učestvuje u izraelskom nastupu. Novinar Amit Harari sa izraelske televizije KAN otkrio je da je izraelski tim zbog toga danas prijepodne održao dodatnu probu iza scene.

Detalji same nezgode za sada nisu poznati, ali cilj dodatne probe bio je bolje usklađivanje kretanja snimateljske ekipe i plesača kako bi se izbjegli slični problemi tokom prenosa uživo.

Prema poslednjim informacijama, povrijeđena plesačica osjeća se dobro i trebalo bi da nastupi i na današnjoj predstavi za porodice, kao i kasnije večeras u polufinalu Evrovizije.

Podsjetimo, naša reporterka Marina Cvetković na licu je mjesta, i kako nam je otkrila, organizatori su se osvrnuli i na spekulacije da može doći do problema tokom nastupa izraelske ekipe.

Za razliku od prethodnih Evrovizija, jedan od organizatora Martin Grin rekao je da ovog puta neće utišati prenos kako se ne bi čulo negodovanje.

"Mislim da živimo u slobodnoj državi i demokratiji. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Za mene je to znak zdrave države i demokratije i svijeta kada obije tačke gledišta mogu da se iskažu u istom gradu. Ono što sam saznao ove nedelje jeste da je to debata sa puno poštovanja", rekao je on.