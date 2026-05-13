"Dokazaću da joj nisam uvrijedila roditelje": Pjevačica nazvala koleginicu ćurkom, sada progovorila o suđenju

Pjevačica Dragica Zlatić iskreno je govorila o svađi sa koleginicom Biljanom Marković.

Pjevačica Dragica Zlatić došla je na krštenje i prvi rođendan sina Ljube Perućice i tom prilikom prokomentarisala sudski spor sa koleginicom Biljanom Marković.

Pjevačice su zaratile prije par godina kada je u jednoj emisiji Dragica Zlatić Markovićku nazvala ćurkom, a njene roditelje navodno optužila da se bave vradžbinama. Biljana je tada odlučila da tuži koleginicu.

Dragica je otkrila kako je izgledalo ročište:

"Bile smo na sudu i idemo opet. Ništa se nije desilo na ročištu. Svako je iznio svoje mišljenje".

"To je tako jedna glupost ispala. Totalno je otišlo u drugo stranu, apsolutno nisam mislila ništa za njene roditelje, a to ću i dokazati", istakla je ona.

Inače, Biljana je svojevremeno prokomentarisla ovaj skandal:

"Podnijela sam tužbu s punim pravom. Postupak je pokrenut u skladu sa zakonom, moram da se branim i to je sada u rukama državnih organa. Ja to neću komentarisati, niti ću uvredama odgovarati na uvredu. Svako nosi ono što nosi iz kuće, kao i vaspitanje. Ja želim da se zahvalim svojim roditeljima što su me ovako lijepo vaspitali", rekla je Biljana za "Kurir".

"I ja jedva čekam da se pogledamo u oči i da vidim gdje smo, a ne znam šta je korijen problema. Prema svim kolegama i onim manje poznatima i onima baš poznatima ponašam se isto s velikim poštovanjem. Svi smo mi na estradnom nebu gdje ima mjesta za sve. Nema potrebe za ružnim riječima i to je to".

Inače, Dragica Zlatić je na slavlje došla velikim džipom, ali je imala problem da uparkira.

