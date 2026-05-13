"Ja odoh iz emisije": Ognjen Amidžić žestoko isprovocirao pjevačicu, nastao haos pred kamerama

Pjevačica Elma Sinanović napravila je totalni haos u studiju.

Izvor: Youtube prinscreen/AmiG Show

Tokom emisije došlo je do neočekivane rasprave između voditelja Ognjen Amidžić i pjevačice Elma Sinanović, koja je u jednom trenutku čak zaprijetila da će napustiti studio. Povod za sukob pred kamerama bilo je žestoko neslaganje oko muzičkih pravaca i položaja narodne muzike na domaćoj sceni.

"Elma ima zaista jako lijepe stare pjesme, volio bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vrijeme mog djetinjstva. Sjećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović," iskreno je ispričao Darko.

Ipak, komentar Ognjena Amidžića je vidno iznervirao Elmu Sinanović.

"Kako se vrijeme promijenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus," istakao je voditelj, što je pjevačicu odmah isprovociralo.

Elma je bijesno odgovorila: "Da li ti mene zezaš sada?!".

Ognjen je nastavio u svom stilu: "Narodnjaci su nekada imali mjesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao?".

"Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe," odbrusila mu je Elma.

Voditelj je pokušao da smiri strasti, a Elma je zaprijetila da će izaći iz studija.

"Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije," poručila je Elma.