Lopovi rano jutros upali u stan Ace Amadeusa: Bio prisutan kad su razvalili vrata, objavio slike povreda

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, zatekao je rano jutros dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.

Aca Amadeus je nakon incidenta, na Instagramu je podijelio slike svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo skinuo sa mreža.

"Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobjegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posjekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod ljekara, ne idem ja kod bijelih mantila" rekao je klavijaturista za "Blic".

Javni sukob sa bivšom ženom i ćerkom

Mediji su nedavno brujali o optužbama Ace Amadeusa o ćerki i ženi, ipak on tvrdi da je palo pomirenje sa naslednicom.

" Desilo se to da sam ispeglao odnose sa ćerkom, hvala Bogu u dobrim smo odnosima. Zahvaljujući vama, sedmoj sili. Vidjeću da se spusti lopta jer nije fer da majka gura ćerku da daje izjave. Ćerka nije ni kriva ni dužna. Ćerka nije vidjela i učestvovala samim činovima" rekao je on, a na pitanje da li je imao pozive od suda i policije za nasilje i prijetnje smrću rekao je:

" Da li ste dobili moju presudu da nisam kriv? To je jedina presuda, četiri mjeseca sam bio u postupku, trajao je dokazni postupak i dokazano je da nijednom nisam prijetio. Da nisam tukao krvnički dva sata bez prestanka, da nema povrede. To je palo u vodu. Meni je cijela kuća bila ispisana: "Tukao me je krvnički dva sata bez prestanka", svaki zid mi je bio ispisan, a povrede nema. Hvala Bogu, ja sam oslobođen i sada ću naravno zbog toga naplatiti veliki novac."





