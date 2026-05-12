Gole grudi i eksplicitne scene platili milione: Otkriven honorar poznate glumice u hit seriji (Foto, Video)

Glumica Sidni Svini je za treću sezonu serije "Euforija" u kojoj ima pregršt eksplicitnih scena uzela 800.000 dolara po epizodi, odnosno 6.400.000 dolara za cijelu sezonu.

Zvijezda serije "Euforija", Sidni Svini, ponovo je dospjela u centar pažnje svjetskih medija. U trećoj sezoni popularne serije, njen lik Kasi iz epizode u epizodu šokira gledaoce svojim eksplicitnim scenama.

Ipak, ono što publiku najviše zanima jesu cifre koje stoje iza ovog projekta.

Nakon ogromnog uspjeha filma "Samo ne ti", koji je Sidni i producirala, njena tržišna vrijednost je naglo skočila.

Nakon što je njena koleginica iz serije Zendaja ispregovarala platu od milion dolara po epizodi, bilo je jasno da ni Sidni neće pristati na manje.

Iako tačan iznos za treću sezonu nije zvanično potvrđen, izvori bliski produkciji tvrde da Sidni sada dobija najmanje 800.000 dolara po epizodi. S obzirom na to da treća sezona serije "Euforija" ima osam epizoda, to znači da je glumica inkasirala nevjerovatnih 6.400.000 dolara.

Pored plate, mlada zvijezda je pokazala i preduzetnički duh. Njena linija donjeg veša "SYRN", koju nosi i u novim epizodama, bilježi rekordan rast, a projekat je povezan sa investicionim fondovima koje podržavaju moćnici poput Džefa Bezosa i Majkla Dela.