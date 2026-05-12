Čuveni Jutjuber (23) pronađen mrtav u Hrvatskoj: Tragali za njim mjesec dana, oglasila se policija

Poljski Jutjuber Lil Narcis pronađen je mrtav u Hrvatskoj, mjesec dana nakon što je nestao bez traga. Imao je 23 godine.

Jutjuber Nikodem Čiževski, poznatiji na mreži kao Lil Narcis, vodio se kao nestao od početka aprila, a poslednji put je kontaktirao porodicu 8. aprila.

Policija u Glivicama, u Poljskoj, saopšila je da je potraga zvanično završena nakon što je dobila potvrdu da je njegovo tijelo pronađeno u Hrvatskoj, piše TMZ. Uzrok smrti još nije saopšten.

Lil Narcis je stekao više od 450.000 pretplatnika na Jutjubu zahvaljujući svojim provokativnim komičnim video zapisima, viralnom sadržaju o načinu života i provokativnim "diss track" pjesmama, od kojih su neke imale milione pregleda.

Uprkos njegovom velikom uspjehu, povukao se sa Jutjuba, a njegov poslednji video je objavljen na ovom kanalu u novembru 2021. godine.

Veliki broj fanova oglasio se nakon tragične vijesti i izražavaju saučešće porodici zbog tragedije.