Voditelj RTS-a doživio povredu u Beču, krv svuda šikljala: Otkrio nam šta se tačno desilo

Voditelj RTS-a doživio povredu u Beču, krv svuda šikljala

Izvor: Printscreen/Instagram

Samo nas sat vremena dijeli od početka prve polufinalne večeri Pesme Evrovizije, a naša reporterka, Marina Cvetković, na licu je mjesta, gdje nas redovno obavještava o svim aktuelnostima.

Kako stvari stoje, ova Evrovizija počela je prilično baksuzno - od oluje i udara groma u Evrovizijsko selo, zbog čega su svi morali da budu evakuisani, preko povrede izraelske plesačice tokom probe, pa sve do nezgode našeg voditelja Stefana Popovića.

"Igram košarku i nijedna povreda i onda dođem na Evroviziju i povrijedim se. Smotan sam, hvala Bogu rijetko sam bolestan, ali sam mnogo smotan. Vratim se u sobu posle treninga. Prišao frižideru da nešto pojedem i mislio sam da postoje dva dijela, ali cijela vrata su se otvorila. Sam sam sebi najvaća prijetnja. Mislim da je do visine i nedostatak koordinacije. Mnogo je krvarilo. Rekli su da možda ostane mali ožiljak", rekao nam je ekskluzivno voditelj RTS-a novinarki Monda.

Poslušajte njegovu izjavu: