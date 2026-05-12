Upoznajte zgodnu voditeljku Pjesme Evrovizije
Večeras počinje Pjesma Evrovizije, prestižno muzičko takmičenje.
Naš reporter se nalazi u prijestonici Austrije, odakle donosi eskluzivne informacije o takmičenju koje je koštalo 16 miliona eura, ali i koje će voditi zgodna nasljednice imperije Svarovski.
U pitanju je pjevačica, igračica i voditeljka Viktorija Svarovski, koja na Instagramu redovno obavještava pratioce o dešavanjima iza kulisa Pjesme Evrovizije.
Pogledajte:
Viktorija Svarovski je rođena je 16. avgusta 1993. u Insbruku.
Iako dolazi iz veoma bogate i uticajne porodice, Viktorija je često govorila da je željela sopstvenu karijeru van porodičnog biznisa. Sa 16 godina potpisala je prvi ugovor sa Sony Music, a kasnije se preselila u Los Angeles gdje je sarađivala sa poznatom autorkom Dajen Voren.
Najveću popularnost stekla je u nemačkom govornom području kroz emisiju "Let's Dance". Pobijedila je u toj emisiji 2016, a od 2018. postala je jedna od stalnih voditeljki programa. Takođe je bila i najmlađa članica žirija u emisiji "Das Supertalent".
Pogledajte slike:
Milijarderka glavna na Evroviziji: Ko je Viktorija Svarovski, bogatašica o kojoj danas bruji cijeli svijet? (Foto)
Pored televizije, bavi se modom i biznisom. Pokrenula je sopstveni beauty brend ORIMEI, radila kao model za magazine poput ELLE i Forbes, a dizajnirala je i modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom.
U austrijskim i evrovizijskim krugovima često izaziva podijeljena mišljenja. Dio publike smatra da je veoma profesionalna i iskusna voditeljka, dok drugi ističu da joj je poznato prezime pomoglo u karijeri.
Milijarderka glavna na Evroviziji: Ko je Viktorija Svarovski, bogatašica o kojoj danas bruji cijeli svijet? (Foto)