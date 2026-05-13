"Bio sam i ja u koloni, rekao je da ne može više da diše": Darko sa suzama u očima o pogibiji brata Dragana

Darko je sinoć otvorio dušu i progovorio o tragediji koja je zadesila njegovu porodicu i tragičnoj smrti brata Dragana.

Folk pjevač Darko Lazić suočio se sa velikom porodičnom tragedijom kada je 11. marta izgubio rođenog brata Dragana, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći.

Pjevač je sada, gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, prvi put otvorenije govorio o bolnom gubitku i otkrio kako se osjeća nakon svega što je zadesilo njegovu porodicu.

"Iskreno, ne znam šta bih odgovorio. To pitanje često dobijam:'Kako si', kažem super, kako mogu da budem. Borim se da budem dobro, iskreno, trudim se. Mnogo ljudi koji gledaju sa strane kažu:'Super je, već ga je popustilo, prošlo ga je', ljudi to pogrešno protumači, a zapravo ja znam kakav bol nosim na sebi. To samo ja znam, niko drugi ne može da zna. Kako sam? Bolno. Svaki dan prolazim pored njegove kuće, sve imam osjećaj da će da se pojavi, da će da izađe. Nisam još uvijek svjestan toga, ne mogu da pustim to, a znam da moram. To je najteži dio", pričao je sa knedlom u grlu Darko.

Ispričao je i kako se sve odvilo kobnog dana.

"Mi smo bili 40 sekundi ispred njih. Iza njega je još bila jedna cijela kolona, ukupno nas je bilo 15ak. Cijeli dan smo se vozili, išli na ručak, niko nije pio, nije bio pod dejstvom alkohola. I dan prije toga smo se vozili, rekao mi je: 'Hvala ti što se ponovo družimo, hvala što lijepo uživamo zajedno', pošto smo imali jedan težak period u porodici, gdje smo se udaljili malo. Tih zadnjih tri-četiri mjeseca smo bili toliko nerazdvojni, rekao mi je da mu je falilo ovo sa mnom. Navalio je da se vozimo i taj dan, a vozili smo se juče. 'Uvijek vodiš svoje drugare, nikad nećeš brata da povedeš sa sobom, da se vozi'. Bukvalno smo stali da ručamo, posle toga smo krenuli. Stanemo na jedno lijepo mjesto, da odmorimo, zapalimo cigaru. Stavljao sam kacigu, on je dotrčao do mene i kaže: 'Samo da ti kažem da te volim, hvala ti'. Sjeli smo na motor, posle 15 minuta se desilo to što se desilo, da je poginuo. I dan prije i taj dan me je grlio i ljubio cio dan, rekao sam mu: 'Koji ti je, šta me grliš i ljubiš cio dan', rekao mi je:'Volim te, volim kad se družim sa tobom'. Kao da je imao predosjećaj da će nešto da se desi", prisjetio se Lazić i dodao:

"Prvi je stao, njegov drugar, on ga je bukvalno držao na rukama zadnjih par sekundi, koliko je živio. Zadnje riječi koje mu je rekao bile su: 'Ne mogu da dišem'. Mi smo došli posle par minuta, ništa nismo mogli da uradimo. Želim tu sliku da izbrišem iz svoje glave, ali nažalost, ta slika mi je svako veče pred očima, kad legnem da spavam.

Oprostio sam tom čovjeku

Na pitanje o čovjeku koji je izazvao saobraćajku u kojoj mu je nastradao brat, Darko je rekao:

"Neko ti ubije brata i naravno da imaš... Hoću da vjerujem da to čovjek nije namjerno uradio. Otišao sam na Hilandar da oprostim tom čovjeku, znam da sam morao da uradim, jer je svašta počelo da mi pada na pamet, neću ni da pričam to. Meni je laknulo, iskreno, oprosti Bože i njemu, vjerovatno nije namjerno. Sa čovjekom nisam u kontaktu, znam ko je čovjek. Nisam s njim u kontaktu, htio sam da idem kod njega kući da mu kažem da mu opraštam, ali nemam snage još uvijek. Ne znam kako ću to podnijeti i onda ne bih."