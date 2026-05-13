Prije Evrovizije otpevala novo “Lane moje” pa progovorila o Joksimoviću

Bugarska pjevačica govorila je o srpskim muzičarima.

Pjevačica Dara predstavlja Buigarsku na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije pesmom "Bangaranga"; a naša reporterka Marina Cvetković imala je priliku da porazgovara sa njom.

Ona je rekla da u Srbiji imamo poznatu pjevačicu Daru, a bugarska predstavnica je odmah nastavila: "Bubamara", pa izjavila da naravno da zna za stariju koleginicu.

Dara ne krije koliko poštuje Željka Joksimovića, te se osvrnula na njegov veliki hit "Lane moje" koji je prepjevala prije Evrovizije.

"Melodija je nešto što ostane u glavi. Činjenica što se tako lako pjeva, kao da vodi prolazi kroz tijelo. Pitala sam ga da li je sam napisao pjesmu. Mislim da nije ni svjestan koliko je talentovan", istakla je ona.

Inače, Dara će prva nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri, a možemo očekivati sjajnu žurku.