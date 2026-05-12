Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Darko Lazić drhtavim glasom pjevao omiljenu pjesmu pokojnog brata: Jedva skrivao suze u očima

Autor Jelena Sitarica
Darko Lazić ne krije koliko mu nedostaje brat

Darko Lazić drhtavim glasom pjevao omiljenu pjesmu pokojnog brata Izvor: TikTok/Rodjaaaa994

Pjevač Darko Lazić ostao je prije dvija mjeseca bez brata Dragana Lazića, koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Pjevač ne krije da ga je tragedija zauvijek promijenila, te mu često posvećuje i posvete na društvenim mrežama.

Sada se na TikToku pojavio i snimak sa jedne proslave koji je mnoge potresao. Darko je sjedio sa prijateljem pjevajući omiljenu pjesmu pokojnog brata.

Riječ je o numeri Sinana Sakića i Južnog vetra "Nije sreća u bajkama" za koju je Darko još ranije govorio da će uvijek pjevati svom Draganu.

Njega su, nakon prvih taktova, savladale emocije, te su potekle suze, a drhtavim glasom otpjevao je prvi stih.

@rodjarodjeniroxVolece te brat uvek i zauvek💔🙏🏼💪🏼☦️ dva meseca bez tebe bato🥹#fyp#draganlazic#darkolazic#emirbruncevic#foryou♬ original sound - Rodjaaaa994

Uz video stoji: "Dva mjeseca bez tebe, brate moj".

Inače, stihove ove pjesme pokojni Dragan je imao istetovirane na ruci i posvetio ih je ćerki. Potom su izveli i pjesmu "Za vjenčanim stolom" Muharema Serbezovsvskog, a tugu u Darkovim očima svi su vidjeli.

