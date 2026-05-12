Darko Lazić ne krije koliko mu nedostaje brat

Izvor: TikTok/Rodjaaaa994

Pjevač Darko Lazić ostao je prije dvija mjeseca bez brata Dragana Lazića, koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Pjevač ne krije da ga je tragedija zauvijek promijenila, te mu često posvećuje i posvete na društvenim mrežama.

Vidi opis Darko Lazić drhtavim glasom pjevao omiljenu pjesmu pokojnog brata: Jedva skrivao suze u očima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ig printscreen lazic.n.n Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lazic.n.n Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA / A AHEL Br. slika: 8 8 / 8

Sada se na TikToku pojavio i snimak sa jedne proslave koji je mnoge potresao. Darko je sjedio sa prijateljem pjevajući omiljenu pjesmu pokojnog brata.

Riječ je o numeri Sinana Sakića i Južnog vetra "Nije sreća u bajkama" za koju je Darko još ranije govorio da će uvijek pjevati svom Draganu.

Njega su, nakon prvih taktova, savladale emocije, te su potekle suze, a drhtavim glasom otpjevao je prvi stih.

Uz video stoji: "Dva mjeseca bez tebe, brate moj".

Inače, stihove ove pjesme pokojni Dragan je imao istetovirane na ruci i posvetio ih je ćerki. Potom su izveli i pjesmu "Za vjenčanim stolom" Muharema Serbezovsvskog, a tugu u Darkovim očima svi su vidjeli.



