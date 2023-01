Trener tima iz Pančeva Bojan Jovičić održao emotivno obraćanje posle utakmice Metalac - Tamiš. Govorio je o mladim igračima, "večitima", razvoju košarke, problemima sa najmlađim košarkašima...

Izvor: YouTube/Sport Zapada

Bojan Jovičić trener KK Tamiš koji se takmiči u Košarkaškog ligi Srbije, održao je burnu konferenciju za novinare posle ubedljivog poraza svog tima na gostovanju Metalcu u Valjevu (63:83). On je govorio o opštoj situaciji u radu sa igračima, posebno sa mladima i ukazao je na probleme o kojima je govorio u dahu. "Moraćemo da rešimo neke stvari koje se tiču discipline, jer polako počinjemo da ličimo na bandu, što se meni nikako ne sviđa. To nikad u ovom klubu nije bilo, neće biti ni sada, pa ćemo se time najozbiljnije zabaviti. Tamiš je sve, samo ne vašarski klub. Godinama smo ga gradili i želimo i dalje to da budemo, da igramo i ponašamo se dostojanstveno, a u tom slučaju ne možete da dopustite da se igrači ponašaju neprihvatljivo, to je slučaj i u biznis ligama, a kamoli u profesionalnoj košarci".

"Tim stvarima ćemo se baviti, ali sa druge strane bojim se da ovde nema leka ako u 17-18 kola u kontinuitetu imaš 16, 17 izgubljenih lopti, to znači da nije problem u utakmici, u lošem danu, nego i u kvalitetu i u odgovornosti. To je bio osnovni problem u igri. Nije mi žao što smo izgubili na ovaj način, kako smo igrali, bili dekoncetrisani, neodgovorni... Nije mi žao. Imamo ovog momka koji je 2003. godište i uspeo je za šest minuta da napravi četiri izgubljene lopte. Izgubi je i neće da trči nazad. Ima 19 godina! A pričamo o srpskoj košarci, razvijanju talenata, davanju šanse mladim igračima, razvijanju talenata. Slušam kojekakve... Mogu da poštujem svačije rezultate i uspeh, kao što poštujem, ali nemoj da pričamo o stvarima o kojima nemamo pojma", dodao je trener Pančevaca.

IMA 19 GODINA, A NEĆE DA TRČI NAZAD!

Jovičić je tu zastao, pa nastavio glasnijim tonom, vidno pod emocijama. "Ne, mi smo budale i dovodimo strance jer imamo 300 mladih igrača i kao ne sviđa nam se što igraju naši, već će igrati stranci. Pritom su stranci tri puta jeftiniji od domaćih igrača. Dam šansu detetu od 19 godina, a on za šest minuta ima četiri izgubljene lopte i neće da trči nazad kad izgubi loptu! Ima slobodnog svog saigrača, odličnog šutera i odličnog momka, malog Krstića, i neće da mu pusti ekstra pas, jer je on sam. To je sve razmaženo, bahato! A mi koji treniramo u KLS smo mentoli, budale koji ne prepoznaju talenat, mi idemo na 'siguricu'. Stvarno više tih priča. Znate, u KLS treba zabraniti strance, ali u reprezentaciji treba da ih pustimo da igraju. Ko je ovde lud, o čemu mi da pričamo? Interes košarke je Zvezda i Partizan, sve je to OK. A što tamo ne igraju mladi igrači? Kad je Partizan prvi put igrao Fajnal-for, bili su tu Divac, Paspalj, momci od 18-19 godina. Što oni ne razvijaju mlade igrače? Jer imaju i oni problem sa njima. Nije Željko Obradović lud da ne pusti da igra Đorđije Jovanović ili Tristan Vukčević, da ti momci mogu da odgovore zahtevima vrhunske košarke"

"Druga stvar, ne znam da li u Španij igraju mladi igrači? Koji mladi igrač igra u vrhunskim klubovima u ACB ligi? Na prste jedne ruke mogu da prebrojim mlađe od 22-23 godine. Koji su to igrači u ACB? Koliko oni imaju stranaca? Osam-devet? A prvaci Evrope! Koje bre više bajke, da mi razvijamo mlade igrače, za razmažena derišta! Taj koji ima kvalitet dobiće šansu u svakom klubu i ko ima radnu etiku i normalno ponašanje. Ja danas doživim da igrač od 22 godine odgovori igraču od 32 godine, svađa se sa njim. Za to je u moje vreme išao šamar! Bolje da vaspitavamo tu decu da budu normalni ljudi, da prvo budu sportisti, a ne nabeđeni ekocentrici. Samo 'gde ću da igram sledeće godine?', samo pare, ne znam ni ja šta. Niko o košarci ne razmišlja. Daš mu jedan zadatak da uđe u 'denial' na strani lopte na najboljem šuteru, on to ne može da prepozna iz deset puta! Gde da igra košarku i koju košarku da igra?!"

Jovičić je na tom mestu zastao i izvinio se prisutnima jer je počeo da viče. "Izvinjavam se, izdirem se na vas, ni krive ni dužne, ali baš sam besan. O ovome javno da se priča i treba da se etiketiraju i igrači i treneri, naravno, svako ko predstavlja problem. Ponovo kažem, a to sam rekao i igračima - mi smo klub sa sigurno najmanjim budžetom, ali smo možda i jedan od tri-četiri koji izmiruje sve obaveze na vreme i to nikad nije bio problem u Pančevu, niti će biti. Poštujemo igrače, njihov rad, trud. Nisu to veliki ugovori, ali trudimo se da budemo pošteni i tražim od njih isti takav odnos. Većina ovih momaka ga ima, karakterni su, malo luckasti i malo ne znaju izgleda koje su im granice, pa ću im objasniti u narednom periodu gde preteruju".

Trener Tamiša je sportski čestitao domaćima pobedu. "Čestitam mojim prijateljima na klupi Metalca na više nego zasluženo pobedi. Naravno da smo očekivali da će imati reakciju posle poraza u Lazarevcu, igrali su jako čvrsto. Malo mi je čudan odnos faulova na taj način njihove igre, ali očigledno se nismo prilagodili, pogotovo u drugom poluvremenu. Očekivali smo njihovu agresivnu igru, jer naravno da bi im poraz posle nas posle poraza u Lazarevcu uticao na najviše ambicije, što pozdravljam jer je Metalac ozbiljan klub, sa velikom tradicijom, imaju ozbiljnog trenera, ozbiljne igrače, pretpostavljam da su i ulaganja ozbiljna i želim im da ostvare sve ambicije"